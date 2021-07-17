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40歲仍是超商員工！他疑惑「放棄了嗎」　內行人舉例：打爆一堆人

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲40歲仍當超商員工，他疑惑「心死了嗎」，網友舉例：「打贏一堆人了好嗎」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

「工作薪資」一直是網路上不變的熱門話題，一名網友在批踢踢八卦板表示，他的住家樓下有一間超商，裡面有一名大叔已經工作十年，40多歲了卻依然在超商工作，讓他覺得「大叔是不是早已心如死灰」。文章分享後引發網友熱議，甚至有內行人舉出自家親戚的例子，表示「做超商也能打趴很多人」。

網友在批踢踢八卦板說，他家樓下有一間超商，裡面有一名大叔員工，從他就讀高中到現在25歲，一直在超商工作都沒有離開。他疑惑，大叔已經40幾歲了，卻依然在超商工作，領最低薪資，存不到錢，又要排班，根本沒機會社交，怎麼看都覺得看不到未來，「他們是不是早已心如死灰？」

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文章分享後，立刻引發網友熱議，有人說「人家說不定過得很滿足」、「如果住在鄉下又有房子，根本沒差好嗎」、「也許他是加盟店長，不想花太多人事成本」、「超商不是給最低薪的喔，不要小看超商了」、「人家土豪做興趣的」、「副店長或店長吧，搞不好這是他副業」、「我家這也有個店員50幾歲 然後他有3間店」。

▲▼40歲還在超商工作的人是不是已心如死灰。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

也有內行人舉自家親戚的例子，表示當做超商其實也能打趴很多人，現在最基本時薪160且還會調薪，加上大夜班又會有「加給」，從以前時薪50元的年代到現在，許多小企業都還在給30K，但超商打工仔已經從12K調到34K了。

他透露，他有一個親戚在鄉下就在當超商店員，正職一個月最高能領到46K左右，在鄉下除了公務員、連鎖店外，幾乎沒有任何對手，「親戚說，他畢業回鄉，在曾做工廠品保24K、診所櫃檯28K，後來才想說到做超商，然後就待到現在了」。

其他網友看了紛紛表示，「超商月薪46K根本菁英怪了，電爆一堆人」、「不要小看超商，努力點升到店長薪資不錯，班也能正常」、「認識一個超商老闆做幾十年，好幾間店，興趣就是買台積電，其實根本不缺錢」。

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