三級警戒下考萬人教師資格考試　2人發燒啟動備用試場

▲教師資格考試今日登場。（圖／教育部提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

1萬440人報考的110年度高中下學校及幼兒園教師資格考試今（17）登場，教育部指出，實際到考9,182人、到考率87.95%，其中有2人因發燒，改到防疫備用試場應試。

教師資格考試原訂6月5日舉辦，因疫情延後到今日舉行，但仍有許多考生擔心應試中染疫，因此教育部日前指出，每間試場人數降載至20人，全體應考人進入考場後均配合規定全程戴口罩應試，所有考場皆使用紅外線熱像儀進行體溫篩檢，並以額溫槍輔助量測，發燒者由專人引導應考人至「防疫備用試場」應試，以確保考生權益。

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教育部統計，今日累計有2人為自主健康管理者使用「隔離試場」，其動線皆與一般應考人區隔，此外，也有2人發燒，啟動2間防疫備用試場。

教育部提到，本次考試試題及選擇題參考答案將在18日中午12時後公布於考試網站，應考人若對試題有疑義，可於20日下午10時前登入網站提出申請「試題疑義」。試題疑義釋復結果將於29日中午12時公布於考試網站。

考試結果訂於8月23日中午12時以「電子榜單」方式公告於考試網站。應考人可於放榜日起至10月29日自行登入網站列印成績通知單。申請以「暫准報名」方式報考的應屆畢業生務需於7月19日前將修畢師資職前教育證明書及學士以上學位證書送達試務單位，確認後方完備考試資格，並得查詢考試結果。