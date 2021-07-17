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2童被扔下15F慘死！狠父討好小三「策劃2種殺子方案」駭人細節曝

▲▼重庆两幼童坠亡案，亲生父亲涉嫌谋杀被批捕。（圖／翻攝自微博）

▲重慶兩幼童慘死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶市一社區2020年11月發生一起令人痛惜的墜樓慘案，一對年幼的姊弟從15樓墜落身亡。該社區住戶至今還記得，孩子父親在現場失聲痛哭，甚至懊惱用頭撞牆。人們一度覺得，這是次令人心碎的「意外」。直到事發1個月後，那名年輕的父親被警方逮捕，成了殺害自己親生骨肉的兇手！

而孩子生母陳美霖則在不久前親自錄制影片坦露心聲，流著淚表示，自己終於等到了開庭。據悉，2020年2月，陳美霖和丈夫張建協議離婚，兩個孩子都判給了她，但雙方約定，2歲半的女兒由陳美霖撫養，小一些的兒子6歲以前由張建的母親撫養。事發前一天，陳美霖剛把女兒送到前夫那裡，去找弟弟玩。隔天，慘案發生，當時張建在事故現場貢獻了驚人的演技，坐在一旁絕望痛哭。

▲▼重庆两幼童坠亡案，亲生父亲涉嫌谋杀被批捕。（圖／翻攝自微博）

▲孩子母親絕望控訴。（圖／翻攝自微博）

陳美霖聽聞噩耗，趕到醫院時兩個孩子正在ICU搶救，看見前夫雙手抱頭等在門外。她衝上去撕打質問，男方坐著不動只說，「妳把我打死好了。」陳美霖回憶，當兩人冷靜下來後，張建解釋，事發時他吃了感冒藥正在睡覺，直到聽到樓下有人喊，才注意到兩個孩子不見了。

當晚，奇跡沒有出現，2歲半的女兒和1歲半的兒子均搶救無效死亡。但最初的痛苦過後，陳美霖心中的疑惑越來越大，「兩個小孩怎麼可能一起掉下去？」

陳美霖說，女兒雪雪身高不過90公分，兒子才1歲半身高更矮，他們很難爬到窗戶旁的臥榻上，而且以前也沒有過類似行為。同時，她透露，前夫家臥室的窗戶並不容易打開，即使成人都要費些力氣，更別說是兩個孩子。

隨後，前夫張建的說法也出現自相矛盾的地方，事發後趕往醫院的朋友曾告訴陳美霖，張建稱事發時自己正在客廳吃飯，兩個小孩在臥室玩。但張建自己卻告訴陳美霖，事發時自己「正在睡覺」。

陳美霖心中還藏著很多疑惑，包括「那天是周一，為什麼前夫沒去上班？」、「為什麼主要負責照顧孩子的奶奶，當時沒在家裡？」。陳美霖一直不相信孩子是自己掉下去的，「但也不敢去想其他的可能性。」

▲▼重庆两幼童坠亡案，亲生父亲涉嫌谋杀被批捕。（圖／翻攝自微博）

▲親生父親在事故現場貢獻驚人演技。（圖／翻攝自微博）

陳美霖和母親一直都認為，張建不是個負責任的父親，女兒出生後一直住在外婆家，前夫偶爾才來看一次，但過來後大多直奔臥室，從不會主動抱抱女兒，「就感覺不是他的孩子。」離婚後，照顧兒子的任務他也丟給了自己的母親，他只會偶爾逗一逗兒子，連尿布也不會換。

事發那天，陳美霖的朋友記得，醫生問張建兩個小孩的生日，他回答不上來，問是否得過病，他說沒有。最後，還是這位朋友在旁邊補充，男孩出生沒多久得過一次肺炎。在痛苦和疑惑中度過1個多月後，陳美霖正式從警方那裡得到通知，兩個孩子的死亡不是意外，他的前夫張建及其女友涉嫌故意殺人已被正式逮捕。

陳美霖的母親透露，事發前幾個星期，張建突然提出想讓女兒雪雪去家裡玩，說要給孩子買衣服。陳母感到有些不對勁，「從來對孩子不管不問，突然想起買衣服來，太陽從西邊出來。」她叮囑女兒，一定要全程跟在一起。

第二周，張建又讓陳美霖「把女兒帶過來耍」。11月1日，陳美霖再次把雪雪送到張建家，由於晚上要和朋友聚餐，打算早點把女兒帶回去，但張建一直央求把雪雪留下過夜，說「想讓姊姊和弟弟多玩會兒」。雖然張建此前從未有過這種要求，但陳美霖沒多想，「他是不是良心發現，想女兒了？」

▲▼重庆两幼童坠亡案，亲生父亲涉嫌谋杀被批捕。（圖／翻攝自微博）

▲親生父親和女友。（圖／翻攝自微博）

檢察機關起訴書證顯示，這次「挽留」是張建及其葉姓女友行兇計畫的一部分。根據起訴書內容，經依法審查查明，2020年10月，張建、葉女商定以給雪雪買衣服為理由，將女兒接至家中伺機作案，10月25日，張建讓其母主動聯繫陳美霖，將雪雪接到自己家中，但因陳美霖一直在場，當日未能作案。

11月1日，張建再次主動聯繫陳美霖，當晚將女兒留宿家中，但因自己母親在家，也未作案。次日下午15時30分許，他趁自己母親外出之際，將正在次臥玩耍的兩個孩子雙腿抱住，將2人一起從窗戶扔到樓下。

起訴書內容顯示，2019年4月，張建以感情不合為由向陳美霖提出離婚，並在與網友葉女見面後，隱瞞自己已婚有子身分追求葉女，同年8月左右，張建與葉女私下建立戀愛關係。

2020年2月26日，張建和陳美霖協議離婚，雙方約定女兒歸陳美霖撫養，兒子6歲前歸張建撫養，6歲後歸陳美霖撫養。之後，葉女多次向張建表示，自己及父母不可能接受張建有小孩的事實，如張建有小孩，自己不可能和張建在一起。此後，兩人通過多次面談、微信聊天等方式策劃謀殺，並商定採用意外高墜的方式弄死雪雪和弟弟。

對於前夫和女友的行兇動機，陳美霖認為，雖然法律上兩個孩子都判給了自己，張建家只需要把兒子帶到6歲，但葉女「不想張建有和自己有血緣關係的孩子」，因此讓他下了毒手。

據陳美霖透露，在相關案件材料中，她看到了張建和葉女策劃行兇的聊天紀錄。起初兩人策劃兩種殺人方案，一是高空墜樓；二是制造交通意外，把車開到河裡淹死孩子，但由於後者的危險性更高，而且車沒有保險，於是他們選擇了第一種方案。張建還曾在手機搜尋，「兩個小孩一起墜樓的可能性。」其間，葉女曾多次催促張建動手。

據重慶市第五中級人民法院傳票顯示，本案將在7月26日開庭審理。

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