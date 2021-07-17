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美對香港發出「商業警告」　港府：受害者是在港美企、美國公民

▲香港舉行七一升旗典禮。（圖／路透）

▲香港七一升旗典禮。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國政府16日向美企發出商業警告，指自從「港版國安法」實施後，美企在香港的營運及活動存在風險。對此，香港政府17日凌晨表示，美國政府對香港情況做出一些完全荒謬和毫無根據的指控，試圖製造恐慌情緒，再次證明其在霸權主義驅動下的虛偽和雙重標準，「可悲的是，美方舉動的主要受害者其實是在香港營商的美國企業和以香港為家的美國公民。」

香港政府指出，與美國政府的指控正好相反，自「港版國安法」實施以來，香港各方面都變得更安全、更有保障和更穩定，因為企業的運作不再受恐怖主義行為及街頭暴力威脅，人身安全亦得到保障，商界的信心已經恢復，「在國安法頒布實施一周年之際，在多個研討會、民意調查和社會領袖在報章的撰文中都反映了商界的正面迴響。」

▲▼香港七一禁遊行　港警封鎖維多利亞公園。（圖／路透社）

香港政府提到，制定「港版國安法」是為了要堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，是要維護國家安全，保持香港特區的繁榮和穩定，「將中央的舉措視為「壓制」香港，實屬無稽，經不起挑戰。無可否認的是，維護國家主權、安全和發展利益是香港特區的憲制責任。」

香港政府表示，香港賴以成功的基石仍然穩固，美方在其「商業警告」內作出詆毀性的言論，指企業要考慮在香港開設業務或僱用員工可能帶來的商譽、經濟和法律風險，是難以成立的，「外國政客無視事實，不斷質疑和抹黑『港版國安法』，令我們有理由相信他們的行為是基於地緣政治目的，意圖打壓中國。」

▲▼香港機場,香港移民。（圖／路透社）

香港政府指出，美國最新的舉動，延續了美國公然干預中國和香港內部事務的錯誤行徑，「美國的做法不單明顯違反國際法下不干涉的基本原則，同時違反各國主權平等的原則，該原則表明領土完整和政治獨立是不容侵犯的。」

香港政府提到，作為一個自由和開放的國際城市，香港繼續歡迎海外企業，包括美國企業來港設立辦事處，及以香港作為它們的區域總部或區域辦事處，「在港國際商界最近的評論和行動，反映他們看好香港的營商環境，歡迎國家的『十四五規劃』，尤其是當中對香港和粵港澳大灣區的支持所帶來的商機。」

香港政府強調，香港沒有因為「港版國安法」而受損；反之，香港變得更強、更好和對商界更具吸引力。即使美國繼續施壓，亦不會影響香港的前景。

此外，對於美國宣布制裁7名香港中聯辦的副主任，香港政府也表達了強烈譴責。

▲▼香港機場搬運工染Delta病毒　疑有隱形傳染鏈「數萬人強制檢測」。（圖／路透社）

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