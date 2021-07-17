南韓軍艦確診者恐爆增！49人「快篩陽性」　副隊長：做好心理準備

▲搭乘文武大王級驅逐艦的清海部隊，傳出已有7名官兵與幹部確診。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓派遣至非洲亞丁灣執行掃蕩索馬利亞海盜任務的「清海部隊」第34梯隊，其所搭乘的文武大王號驅逐艦（4400t級）上傳出大規模群聚感染，繼先前有6名官兵確診後，另名因肺炎症狀住院的軍官也確認染疫，目前累計共7人確診，還有5人因肺炎疑似症狀住院治療，其他還有49人快篩結果呈現陽性。

根據《韓聯社》報導，南韓國防部與聯合參謀本部今（17）日表示，清海部隊截至上午6時共有7人確診，由於周末篩檢流程速度較慢，目前艦上300多人正等待PCR核酸篩檢結果，不過考量到艦艇上多為難以維持通風的密閉空間，加上部隊今年2月出海前皆尚未接種疫苗，因此未來恐怕將引爆大規模群聚感染。

統計指出，體內開始出現新冠肺炎類似症狀者已高達80多人。

多名軍方消息人士17日透露，清海部隊第34梯隊副隊長金東萊（김동래，音譯）向隊上成員家屬寄出一份公知，說明目前快篩的結果與現況，「在等待PCR篩檢結果前，50名隊員先行於當地時間15日下午3時使用抗原檢測試劑進行快篩，結果只有1人為陰性，其他49人均為陽性。雖說要等到PCR篩檢結果出爐才能確認，但大規模確診恐怕已是無法挽回的情況。」

據悉，先前清海部隊曾於7月10日針對艦上有類似感冒症狀的40人進行快篩，結果皆為陰性。專家表示，偽陰性在快篩試劑中的發生機率比偽陽性還低，因此即便等待PCR篩檢結果出爐，考量到艦艇的密閉環境，恐怕快篩陽性的患者在PCR篩檢為陽性的機率相當高。

南韓軍方表示，目前正透過當地駐外領事館與非洲亞丁灣國家協商軍機過境領空的問題，並研擬明（18）日下午派出2架空軍多功能空中加油運輸機KC-330，或派遣載有醫療專用設備的空中救難機飛往當地，將艦上300多人載返回國，另外還要派遣已完成疫苗接種的大領（上校）、艦艇專業人員，前往當地將文武大王號驅逐艦開回南韓。

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