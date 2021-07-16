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快訊／桃園6人打疫苗送醫！AZ、莫德納各半　鄭文燦說原因

▲桃園市施打疫苗發生6位民眾身體不適而送醫。（圖／記者楊熾興攝）

▲桃園市今日施打疫苗共發生6位民眾身體不適而送醫。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市16日施打疫苗總共發生6位民眾身體不適，出現頭暈，腿軟等身體不適症狀，所幸送醫後均無大礙，送分別為打AZ疫苗的54歲王男和2名60歳以上女性，及打莫德納疫苗的3位幼教女老師，鄭文燦市長也在疫情說明會上表示，這6起都是「暈針」。

▲其中有好幾起是打完在休息恢復15分鐘內發身體不適。（圖／記者楊熾興攝）

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▲其中有好幾起是打完在休息恢復15分鐘內發身體不適。（圖／記者楊熾興攝）

桃園市政府消防局表示，第1件通報在上午9時，1名62歳李姓女子在大溪區武漢國中接種注射AZ苗疫後出現頭暈噁心症狀，由龍潭分隊送往聯新醫院救治；接著接獲八德區忠勇街有人路倒，現場54歳王姓男子在大成國中打完日AZ疫苗後，步行回家途中突然感到頭暈、肢體無力於是坐在路邊，幸好意識清楚，由大林分隊送往聖保祿醫院治療。

消防局表示，接著在龍潭區的龍潭國中1名60歲葉姓女子在施打AZ疫苗後，在休息恢復過程中發生頭暈等身體不適症狀，經救護車緊急送往聯新醫院救治。

▲王姓男子打完疫苗徒步回家因頭暈昏倒路邊，消防局據報趕往救治。（圖／桃園市消防局提供）

▲王姓男子打完疫苗徒步回家因頭暈昏倒路邊，消防局據報趕往救治。（圖／桃園市消防局提供）

另外3位都是女幼教人員，都在蘆竹區龍安國小施打莫德納疫苗，分別為38歳陳姓女子打完後出現心悸噁心、肢體無力(無法站立)；27歲辜姓及40歲楊姓女子2人都是意識清楚卻腳軟，全部都送醫救治。

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