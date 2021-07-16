全台警察辦案績效暴跌？　高檢署說話了

▲臺灣高等檢察署 。（圖／取自Ｇoogle地圖）

記者陳崑福／屏東報導

針對有媒體日前報導指「全台警辦案績效『暴跌剩1成』 揭背後原因」，指係「全國檢察署防疫減縮辦案」云云，臺灣高等檢察署16日發表聲明，並公佈數據嚴正駁斥。

臺灣高等檢察署表示，雙北「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情三級警戒自5月15日起至7月15日間，臺灣高等檢察署從未「發公文通令全國檢察署開始配合防疫減縮辦案」，而係配合政府防疫政策，持續強化「查緝民生犯罪聯繫平臺」機制，並成立疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組，全力查緝假訊息等案件，安定民心。

臺高檢說，這段期間，各地檢署偵查新收案件數，相較於去年同期雖減少21.6％（減少1萬8223件），然以公共危險罪減少62.4％最多（減少8,434件），詐欺罪則未減反增8.1％（增加1172件），重大刑事案件增加65.4％（增加17件），顯見各地檢署新收之量雖有減少，但案件之質並未降低，各地檢署檢察官之案件負荷並未因疫情關係而相對減輕，各地檢署檢察官堅守崗位、持續認真辦案，從未鬆懈，新收案件質量並未降低

臺高檢指出，警戒期間各地檢署積極清理逾期未結案件，至7月15日為止，全國各地檢署逾期偵他案件，相較110年5月底，已減少303件（偵案229件、他案74件）。

而警戒期間若干地檢署新收案件數不減反增，如桃園地檢署於110年6月份新收案件數，相較於110年5月份，增加1196件，增加幅度達20.38％。

另各地檢署偵辦涉及疫情有關刑事案件累計2336件、被告共3106；另統計今年5月15日至7月15日間，司法警察機關向各地檢署聲請搜索票、拘票之案件數，相較於去年同期減少各2661件及567件，減少幅度分別達70.1%及38.8％，而該等案件均經檢察官依法審核，並無「拿防疫當藉口不辦案，坐視地方治安工作空轉」情事。

臺高檢強調，面對疫情衝擊，政府嚴陣以待，檢察機關除配合政府相關防疫措施外，社會治安維護責無旁貸，與司法警察機關合作打擊犯罪，不因疫情而打折，從速從嚴偵辦相關刑事案件，以共同守護國人健康與安全。

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