　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台警察辦案績效暴跌？　高檢署說話了

▲臺灣高等檢察署 。（圖／取自Ｇoogle地圖）

▲臺灣高等檢察署 。（圖／取自Ｇoogle地圖）

記者陳崑福／屏東報導

針對有媒體日前報導指「全台警辦案績效『暴跌剩1成』 揭背後原因」，指係「全國檢察署防疫減縮辦案」云云，臺灣高等檢察署16日發表聲明，並公佈數據嚴正駁斥。

臺灣高等檢察署表示，雙北「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情三級警戒自5月15日起至7月15日間，臺灣高等檢察署從未「發公文通令全國檢察署開始配合防疫減縮辦案」，而係配合政府防疫政策，持續強化「查緝民生犯罪聯繫平臺」機制，並成立疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組，全力查緝假訊息等案件，安定民心。

臺高檢說，這段期間，各地檢署偵查新收案件數，相較於去年同期雖減少21.6％（減少1萬8223件），然以公共危險罪減少62.4％最多（減少8,434件），詐欺罪則未減反增8.1％（增加1172件），重大刑事案件增加65.4％（增加17件），顯見各地檢署新收之量雖有減少，但案件之質並未降低，各地檢署檢察官之案件負荷並未因疫情關係而相對減輕，各地檢署檢察官堅守崗位、持續認真辦案，從未鬆懈，新收案件質量並未降低

臺高檢指出，警戒期間各地檢署積極清理逾期未結案件，至7月15日為止，全國各地檢署逾期偵他案件，相較110年5月底，已減少303件（偵案229件、他案74件）。

而警戒期間若干地檢署新收案件數不減反增，如桃園地檢署於110年6月份新收案件數，相較於110年5月份，增加1196件，增加幅度達20.38％。

另各地檢署偵辦涉及疫情有關刑事案件累計2336件、被告共3106；另統計今年5月15日至7月15日間，司法警察機關向各地檢署聲請搜索票、拘票之案件數，相較於去年同期減少各2661件及567件，減少幅度分別達70.1%及38.8％，而該等案件均經檢察官依法審核，並無「拿防疫當藉口不辦案，坐視地方治安工作空轉」情事。

臺高檢強調，面對疫情衝擊，政府嚴陣以待，檢察機關除配合政府相關防疫措施外，社會治安維護責無旁貸，與司法警察機關合作打擊犯罪，不因疫情而打折，從速從嚴偵辦相關刑事案件，以共同守護國人健康與安全。

►Her今天推出「SK-II青春露」三種組合

ET快訊
高雄男打莫德納後猝死！指揮中心證實了
不信新冠病毒！叫患者呼氣「他大口吸」確診死亡
新北再增3例猝死　69歲男打莫德納疫苗當天死亡
跟人夫車震：喜歡被硬上！小三喊冤不知已婚　1句話露餡
快訊／18歲男微解封上山戲水　跳下深潭溺斃
快訊／雨更猛了！13縣市豪大雨特報　2區域雷雨彈炸到晚上
創投董座南下屏東出差9小時染疫！　憂Delta病毒復出
林立洋2年婚掀家醜　「岳母暴力砸家、索討2千萬」妻快崩潰
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

美甲業者陳情　黃敬平：攬客平台預約系統「機器人跳針」

全台警察辦案績效暴跌？　高檢署說話了

迎戰微解封第一個周末！　陽明山國家公園「管制攻略」曝光

竹市123原則「打疫苗23分鐘完成」　蔡英文讚：全國第一令人驚豔

疫苗混打會更好？　桃園接種站「過卡嚴查」！鄭文燦：中央未同意

中海軍艦專案諮詢小組啟動會議　黃偉哲：盡力修復中海艦展示歷史意義

黃偉哲感謝國際獅子會300-D1區　捐款社會局實物銀行幫助弱勢團體

防疫警戒色情轉一樓一鳳接客　警長方仰寧：台南查獲6案16女

挺醫護！企業捐台大金山分院防疫設備　院長張志豪表達深切感謝

萬里行醫30年葉源潔「偏鄉史懷哲」　議員贈「仁心仁術」奇木藝品

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

癱瘓帥哥曝：大腦跟下面斷連結　輪椅族「性慾仍在」他曝解決方法

美甲業者陳情　黃敬平：攬客平台預約系統「機器人跳針」

全台警察辦案績效暴跌？　高檢署說話了

迎戰微解封第一個周末！　陽明山國家公園「管制攻略」曝光

竹市123原則「打疫苗23分鐘完成」　蔡英文讚：全國第一令人驚豔

疫苗混打會更好？　桃園接種站「過卡嚴查」！鄭文燦：中央未同意

中海軍艦專案諮詢小組啟動會議　黃偉哲：盡力修復中海艦展示歷史意義

黃偉哲感謝國際獅子會300-D1區　捐款社會局實物銀行幫助弱勢團體

防疫警戒色情轉一樓一鳳接客　警長方仰寧：台南查獲6案16女

挺醫護！企業捐台大金山分院防疫設備　院長張志豪表達深切感謝

萬里行醫30年葉源潔「偏鄉史懷哲」　議員贈「仁心仁術」奇木藝品

經期痛爆…老公「一句話」讓她超無奈！醫推4招自我照顧：吃藥更可靠

男友沈迷打電玩！郭書瑤「戰袍露香肩」直接撲倒　蔡凡熙也擋不了

街頭藝人唱到變「星國F.I.R」　連總統都喜歡...背景曝光

中職下周最新賽程出爐　富邦20日回新莊戰味全

美甲業者陳情　黃敬平：攬客平台預約系統「機器人跳針」

越南監獄爆81人確診！死刑犯「染疫後逃獄」　警狂追3天才逮回

AZ遇到Delta效力只剩55%！　打2劑染疫機率仍比輝瑞、莫德納高3倍

沒用過就太遜了！3款「明星保養」有人一用就是20罐沒斷過

居家防疫飲食指南！營養師：「15種蔬菜」炒過會更營養

高雄男打莫德納後猝死！指揮中心證實剛通報　接種疫苗後死亡增7例

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

地方熱門新聞

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

高雄男打完疫苗猝死！衛生局回應了

工人打莫德納猝死！送醫前妻淚崩問一句

被酸疫苗施打率超低！雲林回應了

台中粉刷工疑遭鄰傳染　工作足跡曝

台中三越確診男　2處新足跡曝光

味全故事行銷　木崗牧場被爆虛擬

內埔國小疫苗速打　警一張圖教你停車不卡關

阿北夜半路上爬行　350米走10小時未到家

微解封夜市重開張　鳳林民眾開心：悶了好久

黃偉哲邀博塔文駐台代表遊台南

阿北晨運突路倒昏迷　警打119變工具人

預約施打首日　基隆港務施打站來近千人

打工淪詐騙車手 行員配合警方逮人

更多熱門

相關新聞

律師「女友混打有風險」！憋笑揭聲明1漏洞

律師「女友混打有風險」！憋笑揭聲明1漏洞

雞排妹（鄭家純）14日被爆當小三，然而不到1天時間，保時捷男和女友A女先後透過她，發聲明道歉。律師林智群看完男方聲明，今忍不住發文吐槽，直呼「簽全名才有效力啊！」

基隆工程施工查核績效考核　連2年獲優等

基隆工程施工查核績效考核　連2年獲優等

元大「五小福」台股系列基金漲勢擋不住　淨值領先大盤創高

元大「五小福」台股系列基金漲勢擋不住　淨值領先大盤創高

即／NONO切割艋舺雞排　沈默1天發199聲明

即／NONO切割艋舺雞排　沈默1天發199聲明

迎電子消費旺季！資訊科技股票基金績效大公開　這三檔近一月漲幅逾10%

迎電子消費旺季！資訊科技股票基金績效大公開　這三檔近一月漲幅逾10%

關鍵字：

臺灣高等檢察署臺高檢聲明駁斥績效暴跌

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面