律師告誡「女友混打有風險」　看保時捷男聲明！憋笑揭1漏洞

▲雞排妹不到1天甩小三臭名。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

記者周亭瑋／綜合報導

雞排妹（鄭家純）14日被爆當小三，然而不到1天時間，保時捷男和女友A女先後透過她，發聲明道歉。律師林智群看完男方聲明，今忍不住發文吐槽，直呼「簽全名才有效力啊！」

林智群稍早在臉書打趣表示，「女友跟心靈上的女友混打，也有風險的。」同時附上保時捷男（王先生）的聲明，只見上面坦言，他多年來維持開放式交往關係，也都有據實以告身旁密友，受訪A女確實是女友，但是並無存在「正宮」或「小三」的問題，更沒有向女方求婚與訂婚。

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王先生也強調，「我承認對鄭小姐很欣賞，私心當成心靈上的女友，很抱歉讓多年前已和我分手，並退為朋友關係的鄭小姐，因不實爆料而被冠上小三的罪名。」

▲雞排妹被拍到跟王先生入住飯店。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

在看完保時捷男（王先生）的聲明後，林智群直言，其實他們自己開心就好，其他人都只是看戲的；不過，也忍不住提醒，「聲明書應該簽全名才有效力啊！」

對此，網友們紛紛回應，「未婚男女的男歡女愛，其實只要他們自己處理好就好，外人是無權過問的，靜靜看就好」、「保時捷男就是有選擇權啦，心靈女友，陪看電影女友，陪病女友...真爽」、「我想，他們想保有隱私，雞排妹拿到的應該是有全名」、「開放式婚姻啦！你們這些落後的人類」、「我長大也要開保時捷」。