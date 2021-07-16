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跟風買50嵐「豹紋鮮奶」　店員崩潰：沒有這一杯！曝正確點法

▲▼50嵐門市照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲50嵐門市照。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

最近網路上瘋傳50嵐兩款隱藏版飲料，不少民眾搶著嚐鮮，但一名女店員卻崩潰表示，飲料的名稱「混珠鮮奶」，沒有豹紋珍珠，「50嵐真的沒有什麼豹紋珍珠鮮奶還隱藏版的」，一早上班就遇到6位客人，讓她感到心累，並教導如何正確點餐，可以喝到美美的飲料，還可以省去很多的誤會。

女店員在Dcard上發文，最近很多人衝著隱藏版飲料而來，但是50嵐真的沒有賣豹紋珍珠，「要珍珠就點珍珠，要波霸就點波霸，要混珠就點混珠」，要點什麼先想清楚，不要一直問店員，也請大家不要學網路上，點餐時說要波霸鮮奶+珍珠，店員根本聽不懂，「直接點『混珠鮮奶』，可以節省彼此寶貴的時間唷！」

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她也提到，很多人點了大杯鮮奶類飲料，但光料就加了半杯，鮮奶只剩下350cc，若加上冰塊，連350cc都不到，「這樣80元真的買的下去嗎？連我們店員都過意不去了」，建議想吃料的人，可以點茶類+料多，茶喝完再另外加鮮奶，「怎麼想都比較划算」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲店員點餐點到瘋掉。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，釣出許多店員回應，「完全講出我的心裡話，客人跟我說要波霸珍珠鮮奶的時候，真的會腦中風」、「我是店員我真的會氣死，誰來遏止這種歪風，飲料標標準準地喝不好嗎」、「只有混珠 沒有豹紋」。一名男店員氣到說三次強調，「再說一次，這不是50嵐推出的飲品」。

其他網友則表示，「不要為了當網美麻煩了店員」、「身為珍珠愛好者，不得不說，這真的太多了」、「喝一杯飽整天的」、「我從高中就會點混珠鮮奶了，哪裡來的隱藏版，真的不要誤人子弟，增加店員困擾」、「料多到不知道是在吃混珍還是喝飲料」。

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