「肺炎鏈球菌疫苗」1針3000元爆缺貨！　台大：可降低確診與死亡率

▲闆娘誤寫成「肺炎鏈珠球菌」，一度引發網友歪樓！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



記者劉維榛／綜合報導

本土在疫苗匱乏之下，意外出現搶打「肺炎鏈球菌疫苗」的狀況。一名女網友透露，有美容院休假一天，原因是要讓員工去打「肺炎鏈球菌疫苗」，文章貼出後，釣出一票網友回應，才剛打完該款的13價疫苗，自費價格3000元起跳，但目前呈現缺貨潮，就怕幼孩無劑可打。

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼上一張照片，原因是一家美容院貼出公告，表示店內員工接去施打「肺炎鏈球菌疫苗」，因此7月8日公休一天。對此，原PO直言，打不上新冠肺炎疫苗的，先用這個頂著，反正也是治肺炎。

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▲肺炎鏈球菌疫苗釀缺貨。（圖／記者蔡佩旻攝）



文章曝光後，引發網友關注，表示「肺炎鏈球菌疫苗」價格不親民，也呼籲別跟幼孩搶疫苗，真的很缺貨，「13價也是很缺唷」、「這個無法擋，目前應該都預約完畢了」、「三千多一針，也是貴森森」、「 自費3200-3500元」、「看到不少店家公司自費幫員工施打真的很佛心」、「上週六我也自費打了，針自費，看診也自費，一共花了3467元」、「我兒子未滿一歲要自費第三劑，問了好多家都說缺貨，最快到11月，來不及只能直接打第四劑」、「很多人搶著打，結果很多寶寶打不到第三劑」、「請把資訊說清楚，肺炎鏈球菌（13型）是3200左右（可持十年），（23型）才1000元（可五年）」。

▲許多網友已自費搶打！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



留言串中，網友也質疑「建議諮詢更加專業的醫療人員再進行施打，不要人家亂傳就亂信」、「我有聽過這個也可以，只是我覺得還是做好防疫措施，還有等疫苗吧」、「錯誤觀念，打這個只有在重症的某些情況下，會對其中不到3%的症狀有作用，簡單講就是對新冠的作用非常少（低），只得到了肺部裡面某些症狀的一點點作用，但有打也是好事啦，只是別以為能起到保護新冠病毒的保護作用，這已經有醫師出來解釋過了」。

▲台大表示，13價可降低新冠確診、住院與新亡率。（圖／翻攝COVID-19疫苗知識就是力量網頁）



對此，台大台大醫院醫師張皓翔、郭亭亞、吳璨宇等人建立一份「COVID-19疫苗知識就是力量」表單，列出42個問題並給予完整解答，其中有針對「打肺炎鏈球菌疫苗是否可以減少COVID感染？」做出解答，如下：

目前沒有直接證據可預防新冠肺炎，但根據研究指出，年紀大於65歲施打肺炎鏈球菌13價疫苗(PCV13)能減少COVID確診、住院及死亡率，而23價疫苗(PPV23)則無統計學意義，但另一篇針對PPV23則有預防確診及死亡率的效果。

而針對特殊族群也有統計意義上的負相關，另一篇及病例對照研究顯示施打PCV13可能減少確診率；但也有研究指出，大於65歲施打肺鏈疫苗跟住院率、死亡率並無差異。因此，減少COVID-19感染是否是因為施打肺炎鏈球菌疫苗的族群大多為較高收入、較注意健康者或有其他族群特性，而非直接或間接保護，是值得考慮的事。

對於公共衛生而言，在無法立即接種COVID疫苗的情形下，或許可先施打肺鏈疫苗提升針對肺炎鏈球菌的保護力，進而降低因細菌型肺炎的住院及死亡率。

值得注意的是，新北衛生局長陳潤秋也提醒，施打肺炎鏈球菌疫苗後，兩週內不能打新冠肺炎疫苗，提醒想施打的長者多加注意。

而《ETtoday新聞雲》記者也詢問耳鼻喉小兒科診所，關於炎鏈球菌疫苗的目前貨況，診所回應，有保留給幼孩做施打，因此可以打得到，但成人就缺貨了。