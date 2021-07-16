省小黃車資濫用救護車！頭暈的也來　台南開出15張1400元收費單

▲台南市消防局2021年上半年，就開出15張濫用救護車收費單，每張收費新台幣1400元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國三級警戒期間，但消防救護車仍隨時出勤緊急搶救民眾送醫，惟仍有民眾非緊急救護需求，仍報案乘坐救護車至醫院，台南市消防局2021年上半年，就開出15張護收費單，其中消防局第五救災救護大隊今年度就開立3張濫用救護車收費單，每張收費新台幣1400元。

台南市消防局第五救災護大隊指出，近日1名張姓先生，主述頭暈，救護人員到達時，患者已站在家門口等車，於初步評估無不適狀況，給予量測生命徵象也屬正常，當場告知救護車使用原則後會開立救護車收費告知單，惟對方仍堅持使用救護車就醫，後送中仍持續監測患者生命徵象，到院後患者皆可自行上下車，也表示不需要擔架，救護人員立即在現場開立收費單並給予張男簽名。

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第五大隊大隊長邱淵明表示，目前全國計有11個縣、市明訂救護車收費規定，台南市消防局針對民眾習慣性濫用救護資源行為，已制定並公告「台南市消防救護車收費實施要點」，民眾如果有違反相關情形，經「消防救護車收費審核小組」審議認定為收費對象後，另函通知當事人繳費。當事人應於收受通知次日起 30 日內至收費機關指定地點繳納濫用消防救護車費用。

消防局李明峯局長表示，消防救護案件逐年增加，不少是酒醉路倒或慢性病患為省下計程車費，把消防局救護車當成醫療專車使用，讓基層消防人員疲於奔命，濫用消防災救護資源。目前消防局半年來已開立15張救護收費單。收費目的是為了抑制濫用救護車，基本精神還是服務緊急需求市民為原則，對於低收入戶、孕產婦等收費對象，可經過審查後免除收費，呼籲民眾請把緊急救護資源，留給更需要的人，讓廣大市民享有更優質的救護品質與服務。

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