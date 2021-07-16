竹市5012位防疫模範生AZ開打　報到率近100%！衝18%覆蓋率

▲新竹市今日針對第9、10類預約開打，報到率近100%，覆蓋率可望再拉高。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

今起中央預約系統開始接種AZ疫苗，竹市登記接種的總人數為2萬911人，首波開打5012人前往報到，報到率99.4%，市長林智堅說，感謝這些「防疫模範生」積極報到施打，同時預估，今日施打完，竹市涵蓋率將成長至18%。

這一波接種對象是第9類（18至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者）、第10類（50至64歲成人），接種日期為今（16）日至22日間。

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市府表示，第二輪還有2萬911名預約者，即日起至22日完成疫苗接種，屆時涵蓋率將達全市總人口數21%。根據市府統計，前往疫苗注射站「從報到到接種，平均約8分鐘，再觀察15分鐘即可離場，同時也請完成預約民眾，依據預約時間，務必要帶健保卡，並提前準備好意願書，準時抵達疫苗施打站，加快報到流程，即可「8+15」完成接種。

中央流行疫情指揮中心昨將第三輪（18歲以上民眾）意願登記，結算日從原訂於昨下午5時，延長至19日中午12時結算，將在20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種，該輪將接種AZ疫苗。請符合資格民眾完成登記。

新竹市府今9座疫苗施打站全開，疫苗施打站配置風扇、冰桶，打造最舒適環境；還有專業醫護人員、志工們所組成的防疫新竹隊，可解答各種疑惑，下午總統蔡英文也將赴新竹市立體育館疫苗施打站關心現場狀況。

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