主計處稱「新冠疫苗採購非機密預算」　洪孟楷：民進黨別想隻手遮天

▲洪孟楷16日貼出今年3月主計處回函，寫著「COVID-19疫苗採購非屬機密預算」。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委洪孟楷指出我國疫苗採購預算在5、6月內支出暴增37.4億元，質疑錢的流向不明；立委賴士葆則自行推算價格，發現至少有40至50億元不知道花到哪去，但致電審計部審計長陳瑞敏，對方卻說疫苗採購支付是機密。對此，洪孟楷16日貼出今年3月主計處回函，寫著「COVID-19疫苗採購非屬機密預算」。洪表示，既然不是機密預算，民進黨別想隻手遮天。

洪孟楷上午先在臉抒發文指出，依照衛福部公布的特別預算使用明細，疫苗採購預算為115億元，4月底疫苗採購預算僅支出了29.6億，到了6月底累積支出67億元，等於5、6兩個月內暴增付出37.4億；然而，5、6月我國購買的疫苗數量，到貨的只有從Covex買的41萬劑AZ和80萬劑莫德納，合計120萬劑交貨。

他質疑，為何就付出了37.4億元？為何錢付超過115億的一半，到貨卻不到10％，這樣真的合理嗎？

賴士葆上午則說，根據衛福部新冠肺炎防治及紓困預算統計發現，截至6月底，政府買疫苗的錢，帳上總共花了67億元，但實際與現況比對，6月底前台灣只花費10億元，但致電陳瑞敏詢問此事，得到的回應是「機密」。

賴士葆自行比對衛福部資料及國際疫苗採購價格，他推估目前政府採購AZ疫苗72萬劑，共0.72億元；採購莫德納疫苗70萬劑，共9.6億元，合計約10億元，姑且再加10億元算作是預付款，卻也有近40億至50億元去向不明。

到了下午，洪孟再於臉書貼出主計處2021年3月29日的回函。他說，今年3月國民黨團向主計處確認，得到的回函是「疫苗採購非屬機密預算」，狠狠地打了衛福部一直在講機密的臉；而6月底已經支付一半的貨款67億多元，但我國自購的疫苗數只來不到10％，這樣真的合理嗎？這都是用人民納稅錢編列的預算，總該向國人交代清楚，錢花到哪裡去吧。

洪孟楷表示，尤其5、6月份，支出突然暴增37.4億元，在疫情最嚴峻之際，大量的付款，但卻沒有拿到實質的疫苗，到底錢用在哪裡？還是支付給國產疫苗廠商了？疫苗單價不能講、疫苗交貨不能問、但付出的錢總可以讓國人知道去向吧。

「2009年H1N1疫苗購買，當初可是以公開招標，國光、諾華來投標，並公開得標價格，走完完整的行政採購程序。」洪孟楷說，對比現在新冠疫苗全部隱密，這當中到底有什麼不可告人之處？說怕別人阻擾，但鴻海跟台積電已經順利簽約，就證明了想買誰能阻擾。

洪孟楷呼籲，請民進黨政府告訴國人，既然不是機密預算，為什麼支出的錢也無法交代？越說不清、國人越存疑，「民進黨政府說不出花去哪裡！」別想隻手遮天。