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曾為黑道醜聞嗆「忍警察局很久」　陳嘉昌今退休柯文哲讚可圈可點

▲台北市長柯文哲出席北市府警察局長交接。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席北市府警察局長交接。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市警察局長陳嘉昌16日屆齡退休，新任局長由原台中市警察局長楊源明接任。儘管與陳嘉昌不合，但市長柯文哲仍感謝陳3年多在台北市的奉獻，「不敢說台北沒什麼犯罪，但重大犯罪百分之百破案，治安有慢慢改善」；柯期許，楊源明上任後，做好「治安、交通、為民服務」3項最重要的工作。

陳嘉昌在2017年被派任接替柯文哲愛將邱豐光，由於過程與警政署意見相左，當時柯選擇不出席交接儀式，還3度拒見陳嘉昌，雙方關係相當緊張。此外，今年5月松山分局、北投分局接連爆出爭議醜聞，當時也傳出柯文哲在警局的專案報告中，飆罵2小時，還直言「忍警察局很久了」。

但陳嘉昌屆齡退休，柯文哲仍親自出席，還誇讚陳嘉昌3年多來在台北市的奉獻，任內重大案件百分之百破案，「我不敢說台北沒什麼犯罪，但重大犯罪百分之百破案，也是因為這原因，統計數字上看起來這裡面治安有些慢慢在改善，百分之百破案有嚇阻效果」。

柯文哲說，警察最重要工作就治安跟交通，這2項事實上他覺得都可圈可點、做得不錯，也希望新任的楊源明，能做好警察最重要的3件工作：治安交通為民服務。

「特別是治安、交通最基本，還有一個，在這段期間住宅的竊盜案可以下降。」柯文哲說，做好該做的事情，把社會弄得平平安安，這樣就好了。

媒體詢問，新局長是不是市長選的？柯文哲表示，基本上都尊重警政署，因為警政一條鞭，警政、主計跟政風是一條鞭，都尊重一條鞭系統，所以也沒特別一定要什麼樣的人，只要做好治安、交通、為民服務，這樣就好了。

楊源明曾任刑事警察局偵查隊隊長、台北市警察局分局長、刑事警察局主任秘書、嘉義市警察局局長、刑事警察局副局長、基隆市警察局長及警政署主任秘書，為目前最資深的直轄市警察局長。

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