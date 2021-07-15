晶華酒店「小髒鞋」專櫃3個月遭竊2百萬商品　離職員工幹的



▲晶華酒店GGDB專櫃遭竊，3個月損失2百件鞋衣，共計被偷超過2百萬貨品。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

北市晶華酒店1樓義大利知名品牌專櫃，從3月開始陸續有東西遭竊，但始終無法從監視器發現嫌犯，7月終於從監視器發現，1名前員工趁下班時間拿備用鑰匙闖入店家行竊，並於13日晚上向警方報案，警方在15日上午於新北市逮捕前員工。

警方調查，北市晶華酒店知名義大利品牌金鵝（GGDB），從3月開始陸續有鞋子、衣服不見，店家調閱監視器都沒有發現嫌犯下手身影。

最後在7月時，才發現1名42歲的陳姓女前員工涉嫌，警方也在15日上午8時許，於新北市中和區的住處將人帶回，目前正製作筆錄釐清案情。

店家確定後，隨即由30歲的楊姓女經理前往報案，初步估計，不見的衣服、鞋子3個月來約2百多件，損失金額達2百多萬元，警方將找該名女性前員工到案說明。

據了解，該名女員工3月份離職，有把店家鑰匙交還，但沒多久就發生衣服、鞋子短缺等情況，3月份起監視器並沒有拍下女前員工偷東西身影，不排除女子趁關店後，拿著備用鑰匙進入行竊。

據悉，GGDB是義大利知名品牌，以「小髒鞋」聞名，直到韓星穿過後在亞洲引發熱潮，也算是球鞋界的豪奢品牌。

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