　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

晶華酒店「小髒鞋」專櫃3個月遭竊2百萬商品　離職員工幹的

▲台北晶華酒店。（圖／晶華酒店提供）
▲晶華酒店GGDB專櫃遭竊，3個月損失2百件鞋衣，共計被偷超過2百萬貨品。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

北市晶華酒店1樓義大利知名品牌專櫃，從3月開始陸續有東西遭竊，但始終無法從監視器發現嫌犯，7月終於從監視器發現，1名前員工趁下班時間拿備用鑰匙闖入店家行竊，並於13日晚上向警方報案，警方在15日上午於新北市逮捕前員工。

警方調查，北市晶華酒店知名義大利品牌金鵝（GGDB），從3月開始陸續有鞋子、衣服不見，店家調閱監視器都沒有發現嫌犯下手身影。

最後在7月時，才發現1名42歲的陳姓女前員工涉嫌，警方也在15日上午8時許，於新北市中和區的住處將人帶回，目前正製作筆錄釐清案情。

店家確定後，隨即由30歲的楊姓女經理前往報案，初步估計，不見的衣服、鞋子3個月來約2百多件，損失金額達2百多萬元，警方將找該名女性前員工到案說明。

據了解，該名女員工3月份離職，有把店家鑰匙交還，但沒多久就發生衣服、鞋子短缺等情況，3月份起監視器並沒有拍下女前員工偷東西身影，不排除女子趁關店後，拿著備用鑰匙進入行竊。

據悉，GGDB是義大利知名品牌，以「小髒鞋」聞名，直到韓星穿過後在亞洲引發熱潮，也算是球鞋界的豪奢品牌。

萬華工人施工不慎摔落　搶命4天宣告不治！PCR結果出爐

獨／微解封「八大仍停擺」　酒店妹：快吃土了...曝私接價碼

ET快訊
誰可以打BNT？　她揭疫苗排序亂象「這族群」不斷被插隊
點名這3類人「選莫德納絕對合理」　台大醫揭和AZ對決關鍵
莫德納還有66%、AZ剩6%沒施打！專家點名這縣市：等過期還
阿中喊「BNT留給學生」　前台大醫2點原因反對：全世界沒人這
雞排妹深夜揪出爆料人！　完整交代三角戀：我因鬧劇被攻擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

持刀對峙警狂吼「救命」！台中醉男刺殺同事⋯清醒喊：被下符咒　

4000人LINE群「照護管家」號稱：可預約疫苗殘劑！至少700人受騙

晶華酒店「小髒鞋」專櫃3個月遭竊2百萬商品　離職員工幹的

快訊／金門新塘垃圾場火警「深層燃燒」！濃烈惡臭狂飄　警消灌救中

台中富豪新八卦！　全台唯一「1700萬雷神坦克」爆一車多賣

快訊／台中命案！男子酒後刺殺同事濺血　持刀跟警對峙

人妻偷吃人夫　狂愛41回車震漁光島！自嘲「第1次當小三小王」

骨董商爆少校媳婦搞舊愛！　全都說事實仍「加重誹謗」起訴

千萬麥拉倫夜跑北宜「第一次入彎」就自撞　車頭糗卡護欄

下衣失蹤女大生居檢算錯日期！提早一天回校　慘吞20萬罰單

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

18至49歲「4成人只選莫德納」！陳時中：要等就讓想打的人先打

撞擊畫面曝！台64砂石車連撞9車小貨車變形...駕駛受困2hrs慘死.mp4

持刀對峙警狂吼「救命」！台中醉男刺殺同事⋯清醒喊：被下符咒　

4000人LINE群「照護管家」號稱：可預約疫苗殘劑！至少700人受騙

晶華酒店「小髒鞋」專櫃3個月遭竊2百萬商品　離職員工幹的

快訊／金門新塘垃圾場火警「深層燃燒」！濃烈惡臭狂飄　警消灌救中

台中富豪新八卦！　全台唯一「1700萬雷神坦克」爆一車多賣

快訊／台中命案！男子酒後刺殺同事濺血　持刀跟警對峙

人妻偷吃人夫　狂愛41回車震漁光島！自嘲「第1次當小三小王」

骨董商爆少校媳婦搞舊愛！　全都說事實仍「加重誹謗」起訴

千萬麥拉倫夜跑北宜「第一次入彎」就自撞　車頭糗卡護欄

下衣失蹤女大生居檢算錯日期！提早一天回校　慘吞20萬罰單

罷免答辯書出爐　陳柏惟喊「出來投票」：台灣再贏一次！

女生耍心機必備！「髮香噴霧」打造若隱若現香氣，約會超加分

國民黨500萬BNT遭陳時中打槍　江啟臣：台灣第二劑接種率0.36%

持刀對峙警狂吼「救命」！台中醉男刺殺同事⋯清醒喊：被下符咒　

雲南今增5本土確診　公安曝61人「變造核酸檢測報告」

江啟臣揪4縣市買BNT　疫苗存量率曝光！台東喊卡不跟進

台灣大谷翔平熱潮 臉書流量飆高　大聯盟注意到了

才剛摘下口罩規定急轉彎！　美女主播吳宇舒道歉：又看不見表情了

謝龍介提議發5000消費券　政院：還不是討論振興的時候

東奧創下2個史上首次！　日本人口中的「五輪」是這個意思

小屁貓看見掃地機器人嗨翻狂奔　「不讓工作」跳上機台當逗貓棒！

社會熱門新聞

慢跑男遭雷擊亡　警懷疑「戴藍芽耳機」惹禍

人妻偷吃人夫車震漁光島！自嘲第1次當小三小王

下衣失蹤女大生居檢算錯日期！吞20萬罰單

彰化嬤打莫德納2天後斷氣　家屬要指揮中心提醒這件事

確診者砍3女護理師！開庭自稱無罪　律師爆：他看到鬼

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

台中富豪新八卦！　1700萬名車「雷神坦克」一車多賣

富商買幽靈車位+預售屋　遭騙千萬

千萬麥拉倫夜跑北宜　尷尬！第一次入彎就自撞

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

公公爆料少校媳偷吃！全說事實仍加重誹謗起訴

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

雲林微解封首日傳砍人　1人遭砍傷送醫

館長直播訴苦　又因「這5字」挨告

更多熱門

相關新聞

麗晶精品獨家貨網路賣在家就能買

麗晶精品獨家貨網路賣在家就能買

近期確診人數降加上疫苗開打，但疫情仍須保守觀察，政府宣布三級防疫延至7／26，雖有部分特定場所鬆綁，換回消費者上街購物意願仍有限，麗晶精品7月中推出「繽紛夏季購物週」檔期，推出線上刷卡服務，獨家商品點點送到家；台北101一年一度錶展也宣布改線上作業，貴客從家裡就能直接血拼。

超值握壽司全擠假日取餐！晶華3大措施防人潮

超值握壽司全擠假日取餐！晶華3大措施防人潮

取餐人潮塞爆　民眾批晶華造成群聚

取餐人潮塞爆　民眾批晶華造成群聚

7間專櫃美妝「網購優惠」整理！

7間專櫃美妝「網購優惠」整理！

7款「專櫃遮瑕膏」實測！

7款「專櫃遮瑕膏」實測！

關鍵字：

晶華酒店專櫃小髒鞋

讀者迴響

熱門新聞

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

打莫德納5天曾打止痛針！　71歲婦腦出血送醫

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

保時捷男被起底！　從事桌遊業、LV掃貨不手軟

颱風微解封最快生成時間曝　今起午後防劇烈天氣

A女還她清白！　鄭家純硬起來告酸民

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

陽明明天即使漲停也未及增資價　傳券商爭取延期碰壁　

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面