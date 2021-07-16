台南打疫苗排1公里！婦「騎車2分鐘」才到隊伍頭　網痛批：糟蹋人

▲台南一名婦人拍下大排長龍打疫苗的景象。（圖／翻攝Facebook／蔡正元）

記者陳怡靜／綜合報導

沒看錯，這是在排隊打疫苗！台南一名婦人拍下一段影片，只見民眾為了打疫苗，排隊人龍綿延近一公里長，摩托車上的婦人從隊伍尾端開始拍，共花了兩分鐘才騎到隊伍起始點，離譜的景象讓她直搖頭，「所有的人都在罵」。

國民黨前立委蔡正元深夜在臉書PO出一段影片，寫下「台南打疫苗」，影片中負責拍攝的婦人和騎車的友人，目擊長長的排隊人龍，決定將這誇張的場景記錄下來。只見婦人一開頭說「好！這是頭」，一路騎到隊伍起始點，足足花了近兩分鐘的時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

婦人抱怨，當天有三個里的里民接獲通知，「應該是八點到八點半拿牌報到，八點半到九點開打，結果呢你看這是隊。現在呢是八點五十，多少人沒拿到牌子？其實並沒有按照里…」由於隊伍實在拉太長，許多路人也紛紛停下腳步圍觀。

婦人沿途無奈地說，「繼續騎，還沒有到頭，棚的地方才是可以打的地方。」好不容易抵達施打站後，婦人氣的直言，「打疫苗不是政府的德政，是應該要做的事情，這裡所有的人都在罵。」旁邊一名男子也大聲抱怨，「我昨天打給公所說這樣一定會亂」。

▲婦人花了兩分鐘才抵達排隊起始點。（圖／翻攝Facebook／蔡正元）

影片在網路上曝光後，眾人全看傻，紛紛留言，「排到天荒地老」、「這是群聚？沒有保持安全距離」、「民眾沒打到疫苗之前就已經被折騰個半死了，難怪台灣打疫苗的死亡率會這麼高了！」、「打個疫苗都像是在行乞一樣」、「老人什麼撐得下去，糟蹋人」。