斷言726不會解封！前台大醫揭「唯一解方」：做好長期抗戰準備

▲7月底就算降級，也不能像以往那樣到處去玩。圖與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣此波爆發的疫情逐漸趨緩，昨日確診數創新低，讓不少人相當期待726解封的好消息。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，7月底「頂多是降級，不是解封」，現在的情況與去年夏天不同，+0可遇不可求，要將所有無症狀感染者的傳染鏈截斷並不容易，所以希望大家能有這樣的認知，做好長期作戰的準備。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」上貼文，提到許多人都在猜想7月底可否解封，但他覺得「頂多是降級，不是解封」，因為現在的狀況與去年夏天不同，「去年歷經56天四個潛伏期的嘉玲」，社區清得很乾淨；至於現在，社區大規模感染之後，社區仍有案例，+0已經可遇不可求，或是如同指揮官陳時中所言，「要完全+0可能性已經非常低了。」

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▲全台升至三級警戒已經2個月。（圖／記者李毓康攝）

林氏璧坦言，要將所有無症狀感染者的傳染鏈找出並截斷，其實不是那麼容易，所以縱使7月底降級，「也不能報復性旅遊！」他形容，台灣現在的疫情就像是第一次段考結束，現在正需要休養生息，若想回歸正常，唯一解方就是「趕快把疫苗打上來」，當然這還需要一陣子，大家必須有耐心。

「7月底頂多是降級，社區還是有疫情在流行的時候，不是可以到處去群聚的時候。」林氏璧強調，英國的疫苗覆蓋率這麼高，Delta病毒還是照樣侵入，顯然近七成的人打完第一劑疫苗還是不夠，「很可能需要更高的疫苗覆蓋率」，因此大家必須保持耐心，做好長期抗戰的準備，相信之後一定會越來越好。