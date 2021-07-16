　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

應到26人、實到141萬人！爆紅甜姐珍妮花　直播為孩子說故事

▲▼youtube音樂教學爆紅的羅東公正國小老師珍妮花（右），與宜蘭市長江聰淵直播為孩子說故事。（圖／宜蘭市公所提供，下同）

▲youtube音樂教學爆紅的羅東公正國小老師珍妮花（右），與宜蘭市長江聰淵直播為孩子說故事。（圖／宜蘭市公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「應到26人、實到141萬人」，因疫情錄音樂課線上教學爆紅的羅東公正國小代課老師珍妮花（本名陳韋如），與宜蘭市長江聰淵線上直播為孩子說故事，江聰淵稱讚她教學活潑，更能陪全台家庭度過苦悶的防疫「宅生活」與學習。江聰淵表示，防疫期間宅在家，每個人都很悶，珍妮花老師的教學很活潑，孩子喜歡，大人與長者也都喜歡，希望透過珍妮花的教學直播，為孩子說故事，為大家在防疫期間，帶來歡樂的氣氛，更幫助家中的孩子們學習。

▲▼youtube音樂教學爆紅的羅東公正國小老師珍妮花（右），與宜蘭市長江聰淵直播為孩子說故事。（圖／宜蘭市公所提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

本名陳韋如，30歲的珍妮花，是英文老師，因從小學鋼琴有音樂底子，獲公正國小代課老師期間，英文與音樂全都教。三級警戒期間，珍妮花考量音樂課用直播教學，班上26人學生的網速每人不同，教學品質受影響，採預錄上傳youtube的方式，沒想到，影片卻因此爆紅，吸引大批網友觀看，第一部影片甚至達141萬觀看人次。

意外爆紅，已婚的珍妮花曾說，影片只是給學生看，你們來看幹嘛？她不是公眾人物更沒要當網紅，她不喜歡沒有溫度的線上教學，爆紅讓她壓力大，尤其是不想隱私被放大，所以下架影片，並關閉留言區，還好親友鼓勵陪伴，習慣爆紅後的生活。

珍妮花在宜蘭市公所繳請下，15日與宜蘭市長江聰淵直播說故事，她表示，學校同仁鼓勵她挑戰自己，加上市長江聰淵直播，是要為孩子說故事，有助於她教學能力，才應邀上直播。

▲▼youtube音樂教學爆紅的羅東公正國小老師珍妮花（右），與宜蘭市長江聰淵直播為孩子說故事。（圖／宜蘭市公所提供，下同）

更多熱門新聞

►快訊／超毒Ct值曝！他持陰性報告印尼返台　入境採檢竟確診

►宜蘭又爆外縣市確診足跡　「礁溪玉清宮」停留80分鐘

►男大生走向「員山福園」後消失　警消連4天動員陸空找人任務曝

►勳風水冷扇下殺1980元！吹一整天電費才4.2元，又涼又省電好實惠

ET快訊
我若走了妳會很辛苦！高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史
快訊／內湖家樂福店緊急閉店1天！業者證實：確診者來過
快訊／科技大廠廣達1主管染疫　匡列10多員工PCR
女友買1500萬房「邀約婚前同居」　他一聽租金1.5萬臉垮！
快訊／今起94.1萬人打AZ！何時輪到莫德納　陳時中14:0
茵聲留言劉書宏PO文被嗆「很假」：退追IG又來？　前任半夜發
松機防疫司機闖關混打AZ+莫德納　成功還炫耀「我紅了！」
染疫後陰莖縮小！研究：新冠「後遺症」203種症狀　半年好不了
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

斷言726不會解封！前台大醫揭「唯一解方」：做好長期抗戰準備

婆婆拒帶孫又不請保母「這麼小捨得？」　過來人嘆害丟工作

迎接微解封第一個假日　台南山上花園水道博物館舉辦龍眼採果樂

網友最困惑「疫苗問題」懶人包！3種常見副作用看這

台南「4宮廟+1教會」微解封　審核通過獲准可小型參香或禮拜

小氣主管請飲料！他一口乾才認出「是罐頭塔」怕爆：肩膀很重

快訊／今起94.1萬人打AZ！何時輪到莫德納　陳時中14:00說明

松機防疫司機闖關混打AZ+莫德納　成功還炫耀「我紅了！」

女客買鹹酥雞「放到變涼」要求重炸　過來人最慘遇過報明牌

花蓮恐怖15連震「震央正往北移動」　專家憂：市區要特別小心

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

癱瘓帥哥曝：大腦跟下面斷連結　輪椅族「性慾仍在」他曝解決方法

彰化勇消陳志帆殉職火場！靈車鳴笛繞行百位戰友忍淚敬禮

斷言726不會解封！前台大醫揭「唯一解方」：做好長期抗戰準備

婆婆拒帶孫又不請保母「這麼小捨得？」　過來人嘆害丟工作

迎接微解封第一個假日　台南山上花園水道博物館舉辦龍眼採果樂

網友最困惑「疫苗問題」懶人包！3種常見副作用看這

台南「4宮廟+1教會」微解封　審核通過獲准可小型參香或禮拜

小氣主管請飲料！他一口乾才認出「是罐頭塔」怕爆：肩膀很重

快訊／今起94.1萬人打AZ！何時輪到莫德納　陳時中14:00說明

松機防疫司機闖關混打AZ+莫德納　成功還炫耀「我紅了！」

女客買鹹酥雞「放到變涼」要求重炸　過來人最慘遇過報明牌

花蓮恐怖15連震「震央正往北移動」　專家憂：市區要特別小心

20天熬過4次手術、戰勝犬小病毒　愛笑幼犬找專屬幸福

高雄工人趕開工前吃早餐！「這一步沒做到」秒遭開罰6千元

每天只賣20組客人！台東超神秘廚房　招牌美式漢堡連外國人都愛

微解封西門町空蕩蕩！曹西平憂「人潮無法回流」：快被搞死了

少女小巷裡坐男網友大腿！父母一看簡訊「下面沖一下」氣炸報警

簡廷芮出賣老公「很喜歡看大胸妹」！一聽理由笑哭：鬼話也說得出來

斷言726不會解封！前台大醫揭「唯一解方」：做好長期抗戰準備

上海復星撈8000萬美元　換算可多買2000萬AZ或266萬莫德納

婆婆拒帶孫又不請保母「這麼小捨得？」　過來人嘆害丟工作

憧憬林威助風采　吳念庭變身西武救世主

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

疫苗懶人包！打莫德納5種人要注意

打完莫德納第2劑　美女營養師曝「是小魔王」

要求製BNT「台灣專屬標籤」！再堅持恐破局

一張圖秒懂染疫風險　看電影竟高達8分

即／台中家教男疫調不老實　疑憂劈腿超連結曝光

台灣越往北感染風險暴增　醫怒轟年輕人：猥瑣

18歲以上願打AZ逾339萬人！未來三週都能打到

馬路釣40尾鰻魚　里長曝背後秘密

只有2種人不能打AZ！美女醫氣壞：別像要廝守終生

好市多「實用小本」不發了　

陳建仁打安慰劑　王鴻薇：為何提前解盲？

花蓮連15震　當地人：地上像爆炸聲

更多熱門

相關新聞

花蓮一早15連震「震央正往北移動」

花蓮一早15連震「震央正往北移動」

花蓮16日上午7點05分發生規模4.7地震，一直至7點54分止，累計已發生15次地震，再度引發在地人恐慌。對此，氣象局地震中心表示，目前餘震次數還在預期範圍內，一周內仍有可能發生規模4以上的餘震；地震專家郭鎧紋則表示，有觀察到「震央持續往北推進」，雖然算是正常發展，但由於花蓮市屬於人口稠密區，萬一發生規模更大一點的地震，就要特別小心。

AZ混打莫德納保護力更好　但會有這「小狀況」

AZ混打莫德納保護力更好　但會有這「小狀況」

西歐暴雨引發大洪水　至少21死

西歐暴雨引發大洪水　至少21死

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

關鍵字：

宜蘭市長江聰淵公正國小珍妮花陳韋如影音

讀者迴響

熱門新聞

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

疫苗懶人包！打莫德納5種人要注意

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

歐盟協助！斯洛伐克捐1萬疫苗給台灣

台大醫院動物貼紙紅到國際　德國記者自嘲：抱歉德國

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面