應到26人、實到141萬人！爆紅甜姐珍妮花　直播為孩子說故事

▲youtube音樂教學爆紅的羅東公正國小老師珍妮花（右），與宜蘭市長江聰淵直播為孩子說故事。（圖／宜蘭市公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「應到26人、實到141萬人」，因疫情錄音樂課線上教學爆紅的羅東公正國小代課老師珍妮花（本名陳韋如），與宜蘭市長江聰淵線上直播為孩子說故事，江聰淵稱讚她教學活潑，更能陪全台家庭度過苦悶的防疫「宅生活」與學習。江聰淵表示，防疫期間宅在家，每個人都很悶，珍妮花老師的教學很活潑，孩子喜歡，大人與長者也都喜歡，希望透過珍妮花的教學直播，為孩子說故事，為大家在防疫期間，帶來歡樂的氣氛，更幫助家中的孩子們學習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本名陳韋如，30歲的珍妮花，是英文老師，因從小學鋼琴有音樂底子，獲公正國小代課老師期間，英文與音樂全都教。三級警戒期間，珍妮花考量音樂課用直播教學，班上26人學生的網速每人不同，教學品質受影響，採預錄上傳youtube的方式，沒想到，影片卻因此爆紅，吸引大批網友觀看，第一部影片甚至達141萬觀看人次。

意外爆紅，已婚的珍妮花曾說，影片只是給學生看，你們來看幹嘛？她不是公眾人物更沒要當網紅，她不喜歡沒有溫度的線上教學，爆紅讓她壓力大，尤其是不想隱私被放大，所以下架影片，並關閉留言區，還好親友鼓勵陪伴，習慣爆紅後的生活。

珍妮花在宜蘭市公所繳請下，15日與宜蘭市長江聰淵直播說故事，她表示，學校同仁鼓勵她挑戰自己，加上市長江聰淵直播，是要為孩子說故事，有助於她教學能力，才應邀上直播。

更多熱門新聞

►快訊／超毒Ct值曝！他持陰性報告印尼返台 入境採檢竟確診

►宜蘭又爆外縣市確診足跡 「礁溪玉清宮」停留80分鐘

►男大生走向「員山福園」後消失 警消連4天動員陸空找人任務曝

►勳風水冷扇下殺1980元！吹一整天電費才4.2元，又涼又省電好實惠