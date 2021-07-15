陸資企業在台挖角偷設辦公室　3台籍科技人遭搜索起訴



▲新竹地檢署日前偵辦「通ＯＯ電子股份有限公司」違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例案件，起訴3名科技人才。（示意圖／記者王致凱攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署日前偵辦大陸地區營利事業「通ＯＯ電子股份有限公司」在竹北「台元科技園區」私設研發、業務中心，挖角高科技人才進行技術研發、銷售業務，非法在臺從事業務活動案件。經檢察官指揮調查，於今年5月間搜索3處所、傳喚犯罪嫌疑人、證人共計15人到案，查扣薪資存摺、員工僱用合約書、保密合約書、錄取通知、員工名冊、手機、筆電等物證，認定郝姓男子、伍姓女子以及賴姓男子違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例，依法起訴。

檢方調查發現，郝姓男子於2019年4月開始擔任該公司的臺灣區總經理，負責執掌業務部門(銷售、客戶開發、客戶服務等)、技術部門(技術管理、產品開發、基板設計工程等)；伍姓女子則於2018年1月起擔任該公司市場總監，負責臺灣地區、大陸地區驅動晶片（IC）封裝市場開發、行銷；另前力成資深副總賴姓男子則於2019年接任郝的職務後，將辦公室遷至竹北科學園區，做為研發、實驗室及銷售業務辦公室，再挖角黃、葛、陳、呂、周等人加入研發團隊、業務團隊，從事研發、銷售業務活動。

檢方認，「通ＯＯ電子股份有限公司」未經投審會許可先後承租新竹市關新路，設立在臺研發中心及業務辦公室，並招攬彭、鄭及王等員工組成團隊從事研發、銷售業務，郝男、伍女及賴男等3人均在任職期間為「通ＯＯ電子股份有限公司」違法在台從事業務活動，違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例，並依法起訴。

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