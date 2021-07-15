快訊／5000元消費券有望？　蘇貞昌：準備推下一波政策

記者徐政璿／台北報導

台南市議員謝龍介要台南市長黃偉哲向中央提案發放5000元消費券，行政院長蘇貞昌今（15日）回應，去年三倍券非常成功，正規劃準備推出各種方法來幫助受衝擊的產業、企業和個人，希望再創一波最好的經濟效益。

▲行政院長蘇貞昌15日視察疫苗到貨後倉儲作業與慰勉工作人員。（圖／行政院提供）

蘇貞昌下午在桃園市長鄭文燦和衛福部長陳時中陪同下，赴桃園機場視察疫苗到貨後倉儲作業，被問及是否會發放消費券一事，他表示，去年發放三倍券，全國同胞高達99%以上，幾乎100%參與，同時創造1千億經濟效益，是非常成功的政策。

蘇貞昌說，今年疫情特別衝擊內需產業，例如餐飲、百貨、零售、電影院、展演等等，我們希望趕快控制好疫情，正在規劃準備，並推出各種方法來幫助受衝擊的產業、企業和個人，希望再創一波最好的經濟效益。

回顧政府上一次啟動振興工作所發放的振興三倍券，時間是在2020年7月，當時因應新冠肺炎疫情造成經濟衝擊，因此發放等值3000元新台幣的消費專用券，中央政府稱之為「振興三倍券」，其紙本券面額有200元與500元兩種。

在成效方面，振興三倍券於去年12月31日使用截止，商家兌付截止為今年的3月31日。紙本三倍券兌領金額為642.77億元，兌領率達99.6%，紙本領取有2151萬6039人，而數位綁定有181萬1938人。

行政院羅秉成今（15日）上午表示，推出振興的時機需視疫情狀況及疫苗施打覆蓋率等因素而定，現階段以防疫紓困優先，談振興還太早。

羅秉成強調，無論是要發消費券也好，要發三倍券也好，都是要鼓勵民眾出外消費，而現在的目標是盡量控制疫情、避免群聚，消費券與現行的目標不合。

▼蘇貞昌視察疫苗到貨後倉儲作業與慰勉工作人員。（圖／翻攝直播）

