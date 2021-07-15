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只有3天！超商「5大咖啡飲品優惠」來了　42元爽喝黑糖珍珠撞奶

▲▼7-11咖啡飲品 。（圖／7-11提供）

▲7-11推出最新5款指定咖啡飲品優惠 。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

咖啡控喝起來！7-11祭出限時3天咖啡飲品優惠，其中原價1杯60元的黑糖珍珠撞奶，優惠價4杯168元，平均每杯只要花42元就能爽爽喝，另外，7/16～27購買CITY CAFE指定品項大杯以上可享「第2杯7折」優惠。全家則是祭出最新「西瓜牛奶酷繽沙」，還放了巧克力晶球，即日起限量開賣。

7-11 OPEN POINT行動隨時取自7/16～18限時3天，推出CITY系列5款指定飲品、同品項組合優惠價，CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵3杯168元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶4杯168元、現萃茶一顆檸檬清茶4杯168元、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡3杯188元以及CITY CAFE西西里風檸檬咖啡3杯188元。

另外，即日起至7/27，CITY PRIMA精品美式、精品拿鐵同品項任選2杯99元，7/16～27購買CITY CAFE指定品項大杯以上「第2杯7折」，皆可線上寄杯。

▲超商最新「西瓜牛奶酷繽沙」報到。（圖／全家提供）

一早喝完咖啡，下午想喝點又甜又冰涼的飲料嗎？那就絕對不能錯過全家新推出的「西瓜牛奶酷繽沙」，嚴選花蓮西瓜製成冰沙，搭配煉乳冰淇淋、哈密瓜果醬打造夏日清爽滋味，還加進巧克力晶球增添口感，打造吸睛紅白綠漸層外型，即日起正式開喝。

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