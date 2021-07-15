台南保安宮夜市微解封偷跑！10多攤商搶快營業　每人至少先噴6萬

▲台南市安定區保安宮夜市未申請即違規復業，經發局派員稽查查獲、移由衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

三級警戒微解封！台南市政府宣布夜市有條件開放，但需先提防疫計畫書經審核通過才准復業，但位於安定區保安宮夜市，業者尚未完成申請復業相關計畫，14日晚上就有攤商前往擺攤營業，台南市經發局獲報前往稽查，蒐證屬實將依違反傳染病防治法移送衛生局裁罰6到30萬元。

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經發局表示，安定保安宮夜市原是每周三營業，惟因防疫市府要求夜市停業，台南市雖夜市有條件允許復業，但業者需先提出防疫計畫書供市府相關單位審核，審核通過後才准正式營業，並需遵守「三罩一套」等相關防疫措施，但保安宮夜市申請復業及提出防疫計畫書之申請作業並未完成，14日晚上接到民眾通報有該處有攤商擺攤營業，14日晚上8時會同當地善化分局警方前往稽查，果然發現有10多家攤商在營業，逐一拍照蒐證，依法將全案移送衛生局裁罰。

據了解，台南市之前共有約30處夜市向市府提送防疫計畫書及復業申請，在復業之後，夜市業者須遵守「三罩一套」與「二禁二外」兩大防疫指引。「三罩一套」包括配戴口罩、防護面罩及熟食攤設置食物遮罩，並視需要配戴手套及防水圍裙；「二禁二外」則指禁止試吃、禁止邊走邊吃，維持預約外帶或外送；而為保持衛生安全的消費環境，也要維持安全的1.5公尺社交距離、禁止內用。

包括大東、武聖、花園夜市等知名夜市，並已獲市府審核通過，12日起陸續恢復營業，市府組成聯合稽查小組連日來各大夜市訪查防疫作為，其中大東、善化等夜市有被查獲違規，目前由衛生局行政調查中。

台南市長黃偉哲指出，目前台南大概有40處夜市，有31處已提送計畫書審定通過，安定夜市部分現在也在瞭解，初步調查有提出申請程序，但還沒有審定通過，像14日晚上安定區的情況，他要再三提醒沒有申請，或者在目前還尚未申請通過的相關夜市，一定要完成防疫計畫項目的申請後，經過會勘審核通過後才能夠復業。

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