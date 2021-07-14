被叫「阿姨」氣炸！台南婦大鬧衛生所　16歲女兒求：她不是故意的

▲台南蔡姓婦人被叫衛生所人員稱呼「阿姨」而生氣。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名50歲蔡姓婦人，因擔心16歲的女兒還沒接種疫苗，先打電話到中西區的衛生所詢問，被衛生所人員稱呼「阿姨」而爆氣，氣得直接到衛生所理論，卻越講火氣越大，讓衛生所無奈報警。事後，警方也依違反社會秩序維護法裁罰蔡姓婦人。

蔡姓婦人表示，她擔心16歲的女兒還沒接種疫苗，先打電話到衛生所詢問，除了被告知不能預約之外，衛生所人員還叫她「阿姨」，氣得她直接到衛生所詢問。

▲▼蔡女擔心女兒沒接種疫苗，又生氣被稱呼阿姨，因此在衛生所內大鬧。（圖／東森新聞）



衛生所人員看到蔡姓婦人，解釋疫苗接種的預約還沒開始，請蔡女先回家等候，沒想到蔡女竟突然失控，對著工作人員大罵，讓衛生所無奈報警。

警方到場後，蔡女完全不聽規勸，持續大罵衛生所人員及員警，「你不能動我的手，我受委屈我不能講，我哪有欺負他，你這樣鬧也不行，他剛欺負我耶！」員警也請蔡女的女兒幫忙勸導，蔡女的女兒無地說「我媽媽她不是故意的」擋在員警跟媽媽之間，而蔡女則大罵並揚言要找律師處理。

台南市海安派出所所長何家慶表示，蔡女因衛生所人員的稱呼而不悅，進而在公共場所喧嘩，已嚴重影響他人，會依違反社會秩序法移送。

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