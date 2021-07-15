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中印邊界衝突兩敗俱傷　印度外交部長：對峙持續不符兩國利益

▲▼ 印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）。（圖／路透）

▲印度外長蘇杰生出席多國外長會議。（圖／路透）

記者張靖榕／編譯

印中邊界爭議紛擾多年尚未解決，印度外交部長14日向中方喊話，儘管去年雙方達成軍隊後撤協議，但邊界的問題持續下去，都不符合雙方的利益。

路透社報導，去年中印爆發逾40年來最嚴重邊界衝突，之後雙方均對指揮官經多次談判後，協議今年2月從潘公湖（Pangong Lake）開始進行部隊、坦克和火炮的後撤，作為中印邊界多個衝突點全面撤軍的起頭。

不過印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，除了潘公湖以外，其他衝突點的對峙形勢大抵仍沒有改變，他在聲明中回溯當初雙方皆同意，現在的對峙情況若在繼續下去，都不符合雙方的利益，並且對雙方關係產生可見的負面影響。蘇杰生和中國外交部長王毅14日在鄰近兩國的塔吉克斯坦共和國會面，並親自將此觀點告知王毅。

兩國軍隊自2020年4月在實際控制線（LAC）爆發衝突以來，雙方皆有軍人在冷兵器互相攻擊下傷亡，但實際數字並不明確，而且直至近日都還有陸續增兵或新式武器載具接近邊境的消息。

聲明中寫道，兩國外交部長同意共同找出雙方都可接受的解決方法，並避免單方面行動造成緊張，致力確保邊界穩定。

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