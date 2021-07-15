疫情爆發！國人搶打疫苗盼解封　蔡政府3個月狂掃857萬劑

▲前陣子疫情爆發，國人意識到疫苗的重要性而掀起搶打潮。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩、疫苗到貨量增加，政府開始力拼疫苗覆蓋率。根據指揮中心統計，截至14日上午10點，全台累計接種408萬4061人次，疫苗覆蓋率達到17.02％，距離總統蔡英文訂下的「7月底覆蓋率達25%」目標越來越接近。

台灣大鬧疫苗荒 美日贈584萬劑「暫時止渴」

回顧台灣的疫苗施打歷程，國人從過去的興趣缺缺到瘋搶，還一度爆出特全疫苗風波，過程的轉折之大令人感慨。為了應付需求，蔡英文政府也積極透過各種管道尋求協助，若以5月作為分水嶺，5月前僅取得31.7萬劑，5月後到貨量急遽拉升，連同捐贈、自購，一口氣到貨857萬劑，增加幅度驚人。

但值得一提的是，由於疫苗在國際間仍屬稀有資源，若要提早取得，勢必透過複雜的多國角力，也因此，我國自購疫苗的數量始終沒有明顯的進展。從捐贈584萬劑、自購305萬劑間的差距就可看出，若沒有美日兩國的大力相助，台灣恐怕到現在都還沒度過疫苗荒的陣痛期。

拼命買、友邦贈 台灣5月起狂掃857萬劑疫苗

根據統計，台灣在3月3日取得第一批自購的11.7萬劑AZ疫苗，接著在4月4日再自COVAX購得20萬劑AZ疫苗。但當時國內疫情不嚴重，國人對於疫苗甚至抱持懷疑態度，施打意願低落，連行政院長蘇貞昌與各地方政府首長出馬帶頭，都無法激起國人施打的慾望，對於疫苗的討論也隨之沉寂。

接著過了1個多月後，第三批疫苗在5月19日抵台，是政府自COVAX購得的41萬劑疫苗。而就在同一天，新冠肺炎從桃園諾副特飯店、獅子會、萬華茶室一路延燒，國內也終於撐不住，宣布全國進入三級警戒狀態。

進入三級警戒後，八大場所停業不說，連餐廳都禁止內用，室內室外皆不能群聚，種種的不便，這才讓還沉浸在台灣是防疫模範生的國人意識到，疫苗有多重要。接種率沒有拉上來，妄談要解除警戒。

現實面來說，國內疫苗量「極度缺乏」。國際間已經打調2億劑疫苗，但台灣就算加上5月28日到貨的15萬劑莫德納疫苗，全台灣當時也僅87.7萬劑，數量上光是要給第一線、高風險人員等接種都不足，各界才意識到，台灣疫苗買得太少、太慢。

但進入6月後，台灣接收到的疫苗幾乎可以用「爆增」來形容。日本在6月4日捐贈124萬劑AZ疫苗，接著美國也在6月20日贈與台灣250萬劑莫德納，若再加上自購，光是在6月份，台灣就獲得了439萬劑疫苗。

隨後日本分別在7月8日、15日再捐贈113萬劑、97萬劑AZ疫苗，同時台灣自購的117.6萬劑AZ、35萬劑莫德納疫苗也陸續到貨。總計在7月份，台灣收受363.6萬劑疫苗。

根據統計，在7月15日分別將會有305萬劑自購、584萬劑捐贈，總劑889萬劑疫苗；其中，AZ占524.3萬劑、莫德納占365萬劑。

群體免疫要1600萬劑 有賴台積電、永齡捐贈疫苗計畫

而根據指揮中心統計，目前台灣累計接種408萬4061人次，疫苗覆蓋率達到17.02％。若進一步細究，目前完成接種的408萬中，接種AZ疫苗者201萬2489人，莫德納疫苗207萬1572人次。

以目前到貨889萬劑計算，最多可以達到38％左右的疫苗覆蓋率，現階段17.02％，應有辦法在7月底達到蔡英文訂下的25％覆蓋率目標。但若要真正達到群體免疫，以7成人口施打過疫苗計算，疫苗總量需1600劑左右，後續若台積電、永齡基金會的1000萬劑BNT疫苗在9月底到貨，樂觀來看國內有機會在10月左右見到解封曙光。