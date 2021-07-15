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疫情爆發！國人搶打疫苗盼解封　蔡政府3個月狂掃857萬劑

▲▼板橋亞東醫院團隊於新北市秀山國小設立大型疫苗接種站替長者施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮。（圖／記者李毓康攝）

▲前陣子疫情爆發，國人意識到疫苗的重要性而掀起搶打潮。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩、疫苗到貨量增加，政府開始力拼疫苗覆蓋率。根據指揮中心統計，截至14日上午10點，全台累計接種408萬4061人次，疫苗覆蓋率達到17.02％，距離總統蔡英文訂下的「7月底覆蓋率達25%」目標越來越接近。

台灣大鬧疫苗荒　美日贈584萬劑「暫時止渴」

回顧台灣的疫苗施打歷程，國人從過去的興趣缺缺到瘋搶，還一度爆出特全疫苗風波，過程的轉折之大令人感慨。為了應付需求，蔡英文政府也積極透過各種管道尋求協助，若以5月作為分水嶺，5月前僅取得31.7萬劑，5月後到貨量急遽拉升，連同捐贈、自購，一口氣到貨857萬劑，增加幅度驚人。

但值得一提的是，由於疫苗在國際間仍屬稀有資源，若要提早取得，勢必透過複雜的多國角力，也因此，我國自購疫苗的數量始終沒有明顯的進展。從捐贈584萬劑、自購305萬劑間的差距就可看出，若沒有美日兩國的大力相助，台灣恐怕到現在都還沒度過疫苗荒的陣痛期。

▲▼莫德納疫苗空瓶及盒裝，盒裝上印有接種使用期限，另外還有衛福部食藥署藥物檢查證。（圖／記者呂佳賢攝）

拼命買、友邦贈　台灣5月起狂掃857萬劑疫苗

根據統計，台灣在3月3日取得第一批自購的11.7萬劑AZ疫苗，接著在4月4日再自COVAX購得20萬劑AZ疫苗。但當時國內疫情不嚴重，國人對於疫苗甚至抱持懷疑態度，施打意願低落，連行政院長蘇貞昌與各地方政府首長出馬帶頭，都無法激起國人施打的慾望，對於疫苗的討論也隨之沉寂。

接著過了1個多月後，第三批疫苗在5月19日抵台，是政府自COVAX購得的41萬劑疫苗。而就在同一天，新冠肺炎從桃園諾副特飯店、獅子會、萬華茶室一路延燒，國內也終於撐不住，宣布全國進入三級警戒狀態。

進入三級警戒後，八大場所停業不說，連餐廳都禁止內用，室內室外皆不能群聚，種種的不便，這才讓還沉浸在台灣是防疫模範生的國人意識到，疫苗有多重要。接種率沒有拉上來，妄談要解除警戒。

現實面來說，國內疫苗量「極度缺乏」。國際間已經打調2億劑疫苗，但台灣就算加上5月28日到貨的15萬劑莫德納疫苗，全台灣當時也僅87.7萬劑，數量上光是要給第一線、高風險人員等接種都不足，各界才意識到，台灣疫苗買得太少、太慢。

但進入6月後，台灣接收到的疫苗幾乎可以用「爆增」來形容。日本在6月4日捐贈124萬劑AZ疫苗，接著美國也在6月20日贈與台灣250萬劑莫德納，若再加上自購，光是在6月份，台灣就獲得了439萬劑疫苗。

隨後日本分別在7月8日、15日再捐贈113萬劑、97萬劑AZ疫苗，同時台灣自購的117.6萬劑AZ、35萬劑莫德納疫苗也陸續到貨。總計在7月份，台灣收受363.6萬劑疫苗。

根據統計，在7月15日分別將會有305萬劑自購、584萬劑捐贈，總劑889萬劑疫苗；其中，AZ占524.3萬劑、莫德納占365萬劑。

群體免疫要1600萬劑　有賴台積電、永齡捐贈疫苗計畫

而根據指揮中心統計，目前台灣累計接種408萬4061人次，疫苗覆蓋率達到17.02％。若進一步細究，目前完成接種的408萬中，接種AZ疫苗者201萬2489人，莫德納疫苗207萬1572人次。

以目前到貨889萬劑計算，最多可以達到38％左右的疫苗覆蓋率，現階段17.02％，應有辦法在7月底達到蔡英文訂下的25％覆蓋率目標。但若要真正達到群體免疫，以7成人口施打過疫苗計算，疫苗總量需1600劑左右，後續若台積電、永齡基金會的1000萬劑BNT疫苗在9月底到貨，樂觀來看國內有機會在10月左右見到解封曙光。

▲▼板橋亞東醫院團隊於新北市秀山國小設立大型疫苗接種站替長者施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮。（圖／記者李毓康攝）

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