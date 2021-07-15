2021畢業歌／裕德高中《那曙光》

《那曙光》

作詞：官潤絜、李盈霖

作曲：官潤絜、李盈霖

演唱：李盈霖

創作理念：高中三年，我們一起經歷風風雨雨，有悲傷，也有快樂。回想初次見面你青澀臉龐，如今畢業我們各奔東西，但我不會忘記我們一起的青春。不管未來面對再多的困難挑戰，我相信你會指引我前進。回首過去，你就是最耀眼的那曙光。

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歌詞：

還記得初次見面青澀臉龐

還記得落下汗水在操場上

時間總在催促我們向前跑

記憶中彼此 那麼的好

青春是拙劣裝訂的那本書

可我卻 一讀再讀



你是最耀眼那曙光 （我追逐的光芒）

無所畏懼直至遠方 （不要獨自迷惘）

你是最耀眼那曙光 溫暖的 照亮我 融化悲傷



面對再多的困難不要放棄

因為你我才能夠更加堅定

不管未來在哪裡不要忘記

我們一起走過的燦爛回憶

陽光照耀著你和我的背影

指引著 我們前進



你是最耀眼那曙光 （我追逐的光芒）

無所畏懼直至遠方 （不要獨自迷惘）

你是最耀眼那曙光 溫暖的 照亮我 融化悲傷



風 吹拂著 和你一起的笑聲

如今我 回過頭 找不著 你身影

你是最耀眼那曙光



你是最耀眼那曙光 （我追逐的光芒）

無所畏懼直至遠方 （不要獨自迷惘）

你是最耀眼那曙光 （啦啦啦啦）

無所畏懼直至遠方 （啦啦啦啦）

你是最耀眼那曙光 （啦啦啦啦）

溫暖的 照亮我 擁抱世界的無常

因為你 我才能夠 去追逐那光芒