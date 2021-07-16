超驚悚「巨型人頭」漂浮東京上空！　網嚇壞：晚上會做惡夢

▲熱氣球驚悚模樣嚇壞民眾。（圖／推特／@monoprixgourmet）



記者王佩翊／編譯

日本東京的天空16日突然出現一顆漂浮的巨型人頭，嚇壞許多民眾，仔細一看才發現原來是一顆熱氣球。這顆熱氣球是由3人組現代藝術團隊「目」為了東京奧運特別推出的裝置藝術作品「まさゆめ（正夢）」。這顆高度約7層樓高的巨大熱氣球將從16日上午6時展示到晚間8時。但也有網友表示，這顆奇怪的人頭要在東京上空漂浮一整天實在是太驚悚，看完晚上都要做惡夢了。

根據《日本放送協會》報導，現代藝術團隊「目」將這顆漂浮於東京上空的巨大人頭熱氣球取名為「まさゆめ（正夢）」，該團隊在企劃初期透過網路募集了1000張臉孔，並從中選出1人作為此次熱氣球的模型樣本。雖然這張臉是真實存在的，但是為了保護隱私，團隊並未公開他的年齡、性別以及國籍。

據了解，東京都政府配合東京奧運舉辦的藝術文化祭「Tokyo Tokyo FESTIVAL Special 13」，這顆巨型人頭熱氣球就是其中一項裝置藝術。這顆人頭熱氣球高7層樓，16日上午6時在東京澀谷公園緩緩升空，直到晚間8時以前，將會多次進行升空作業。

現代藝術團隊「目」的團員荒神明香表示，「在新冠疫情爆發期間能夠完成這項作品簡直就像是奇蹟一般。希望大家能看看人頭漂浮在天空的景色，也能藉此激發出一些想像力。」

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