疫苗機密外洩「食藥署有叛徒」？權威醫說重話：一定要查

▲專家諮詢小組成員、台大醫師李秉穎。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

高端國產疫苗正在進行EUA審查，粉專《不演了新聞台》卻稱該疫苗病毒數據表現不佳，對此高端回應貼文斷章取義，刻意誤導視聽，嚴重傷害公司聲譽，已委請律師提出告訴與求償。而台大權威醫師李秉穎強調，這種東西是機密，罕見說重話：「有人洩密一定要查」！

中央流行疫情指揮中心專家小組成員、台大權威醫師李秉穎今（14）日接受周玉蔻電台專訪被問及此事，他說該粉專非專業做出的評論，引述的文字與真實情況相背離，「主要是因為他對這方面沒有專業認知，導向一些誤解」。

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被問到高端遭爆數據表現不佳是否影響EUA審查？李秉穎回應「應該不會」，只是該粉專以另一個角度解讀，造成一個假象，雖然這種報導可能會有產生成見的影響力，但相信審查專家懂得判讀資料，應該不會受到很大影響。

▲高端新冠疫苗遭質疑表現不佳，13日發聲明喊告。（圖／記者湯興漢攝）

李秉穎強調，非專業角度看數據造成錯誤解讀，但最大的問題是「這個資料是怎麼出來的？一定要去追查？這種東西是機密，我們去開會都需要簽保密文件，負責保管數據的竟然漏出數據，加工造成誤解，必須追究到底是什麼事。」他進一步提到，這是違反保密法，審查前就有資料洩出，肯定有問題，不知道是否為政治操作，但這個動作就是違法，「有嫌疑應該要好好調查」。

在專訪結束後，周玉蔻也在臉書寫下：「衞福部食藥署有叛徒，提供機密文件資料給粉專移花接木、加工做文章，再交給民進黨前不分區立委到政論節目放送打擊國產疫苗的假消息！疫苗權威李秉穎醫師今早接受我的電台訪問，少見的說重話：『有人洩密一定要查！』」