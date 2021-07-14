　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫苗機密外洩「食藥署有叛徒」？權威醫說重話：一定要查

▲▼1016中央流行疫情指揮中心記者會,李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲專家諮詢小組成員、台大醫師李秉穎。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

高端國產疫苗正在進行EUA審查，粉專《不演了新聞台》卻稱該疫苗病毒數據表現不佳，對此高端回應貼文斷章取義，刻意誤導視聽，嚴重傷害公司聲譽，已委請律師提出告訴與求償。而台大權威醫師李秉穎強調，這種東西是機密，罕見說重話：「有人洩密一定要查」！

中央流行疫情指揮中心專家小組成員、台大權威醫師李秉穎今（14）日接受周玉蔻電台專訪被問及此事，他說該粉專非專業做出的評論，引述的文字與真實情況相背離，「主要是因為他對這方面沒有專業認知，導向一些誤解」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到高端遭爆數據表現不佳是否影響EUA審查？李秉穎回應「應該不會」，只是該粉專以另一個角度解讀，造成一個假象，雖然這種報導可能會有產生成見的影響力，但相信審查專家懂得判讀資料，應該不會受到很大影響。

▲▼高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端新冠疫苗遭質疑表現不佳，13日發聲明喊告。（圖／記者湯興漢攝）

李秉穎強調，非專業角度看數據造成錯誤解讀，但最大的問題是「這個資料是怎麼出來的？一定要去追查？這種東西是機密，我們去開會都需要簽保密文件，負責保管數據的竟然漏出數據，加工造成誤解，必須追究到底是什麼事。」他進一步提到，這是違反保密法，審查前就有資料洩出，肯定有問題，不知道是否為政治操作，但這個動作就是違法，「有嫌疑應該要好好調查」。

在專訪結束後，周玉蔻也在臉書寫下：「衞福部食藥署有叛徒，提供機密文件資料給粉專移花接木、加工做文章，再交給民進黨前不分區立委到政論節目放送打擊國產疫苗的假消息！疫苗權威李秉穎醫師今早接受我的電台訪問，少見的說重話：『有人洩密一定要查！』」

ET快訊
快訊／黃越綏控遭鴻海、永齡「5000人留言辱罵」　劉宥彤回應
快訊／北市公布確診者足跡　曾到這市場！
航運跌到慌　財經網美曝2數據「我一張不賣」
37歲保時捷男背景曝光！　跟雞排妹「去年就被拍」
雞排妹澄清文「4小時編輯14次」　滿意讚：連我自己都覺得好看
快訊／反擊不實謠言　高端疫苗正式向台北地檢署提告！
登記疫苗「填這欄」驚覺出事　她愣了：變次等公民

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小雞人「被趕出北車」！辛酸畫面5000人瘋傳…意外釣出都市傳說

學霸進台大醫被「電到崩潰」！他讀到掛門診：一堆怪物的鬼地方

抗疫15個月「以院為家」　榮總桃園分院護理師鄒芳榆最掛念寶貝兒

日本「芥川獎」首位台灣得主出爐！李琴峰寫出人類對歷史的反思

高雄少台中7萬人疫苗卻多8萬劑　高市新聞局長曝3關鍵：還不夠

長輩接種打右臂比較好？醫：與部位無關「不要自己嚇自己」

2021畢業歌票選開跑！　熱血回憶的畢業歌由你決定

想疫苗登記「健保卡卻出事啦」　妹子無奈炸！網笑：威力驚人

快訊／中彰投追男人幫傳播鏈　搬家男染疫匡列7人採檢出爐

哪個名人外遇最吃驚？　鄉民答案超一致：少數不被酸的人

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

小雞人「被趕出北車」！辛酸畫面5000人瘋傳…意外釣出都市傳說

學霸進台大醫被「電到崩潰」！他讀到掛門診：一堆怪物的鬼地方

抗疫15個月「以院為家」　榮總桃園分院護理師鄒芳榆最掛念寶貝兒

日本「芥川獎」首位台灣得主出爐！李琴峰寫出人類對歷史的反思

高雄少台中7萬人疫苗卻多8萬劑　高市新聞局長曝3關鍵：還不夠

長輩接種打右臂比較好？醫：與部位無關「不要自己嚇自己」

2021畢業歌票選開跑！　熱血回憶的畢業歌由你決定

想疫苗登記「健保卡卻出事啦」　妹子無奈炸！網笑：威力驚人

快訊／中彰投追男人幫傳播鏈　搬家男染疫匡列7人採檢出爐

哪個名人外遇最吃驚？　鄉民答案超一致：少數不被酸的人

價格跟星巴克中杯拿鐵一樣！AZ疫苗為什麼最便宜？

那對夫妻Nico孕吐「Kim呵護舉動」超暖！　突想吃紅龜粿...他殺去買

買房沒錢裝潢！貸款成數失準　一張表秒懂裝修預算怎麼抓

雞排妹特殊交友「有感情沒佔有慾」！　廣告小妹：認清也是種能耐

北市公布1例確診者足跡　9、10日曾到信義區永利市場！

快訊／黃越綏稱5000人留言辱罵　劉宥彤回擊籲：勿胡亂指責永齡鴻海員工

黃越綏控遭鴻海、永齡員工辱罵　劉宥彤反擊：個人臆測

小雞人「被趕出北車」！辛酸畫面5000人瘋傳…意外釣出都市傳說

入選華為「天才少年」即領860萬年薪　任正非：養得起

線上股東會8／16正式開跑　即日起上市公司即可登記申請

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

快訊／今增本土17例、另增6死

名字有「這1字」無法登記疫苗！嫩妹崩潰

想等BNT？　前台大醫曝「不想烏鴉嘴」原因

「4成人只選莫德納」GG！陳時中：以AZ為主

10年來不尻睡不著！專家：影響2點才算成癮

一張表看「台灣現有疫苗」　309萬人都要等

在台打AZ！她赴美傻眼「逼打2劑莫德納」

母胎單但超會撩！外送員的短暫戀愛笑翻網友

北捷「小雞人」站了11年突被撤　民眾路過哭了

新北降到個位數！今增17例本土「分佈4縣市」

快訊／桃園快遞員確診　1家人也染疫

尺度炸裂！鋼琴YouTuber「真的脫光了」

獨／接種後血壓狂飆208　家屬怒沒救護車

更多熱門

相關新聞

打疫苗贈豪宅、看脫衣舞！各國獎罰一次看

打疫苗贈豪宅、看脫衣舞！各國獎罰一次看

全球新冠疫情依舊持續進行，為防堵變種病毒來襲，各國不斷拼疫苗接種覆蓋率，透過各種手段，如發放補助、贈豪宅、送監獄、強制停職等獎勵或懲罰政策希望接種速度能夠更上層樓，以求能恢復疫情前的正常生活。英國牛津大學統計，全球已有4分之1的人口接種至少1劑的疫苗。

疫苗接種後死亡增14起！3起打莫德納

疫苗接種後死亡增14起！3起打莫德納

預約疫苗「名字變方塊」　陳時中：會問唐鳳

預約疫苗「名字變方塊」　陳時中：會問唐鳳

追加第三劑疫苗？張上淳回應

追加第三劑疫苗？張上淳回應

陳時中：要等就讓想打的人先打

陳時中：要等就讓想打的人先打

關鍵字：

李秉穎高端疫苗機密外洩違法新冠疫苗國產疫苗

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

快訊／今增本土17例、另增6死

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面