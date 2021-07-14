黃越綏點名她「三八」護航劉宥彤　徐巧芯嗆爆：別再崩潰了阿嬤

▲黃越綏、徐巧芯。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／台北報導

記者蔡文鈴／台北報導

前國策顧問黃越綏13日發文，批評永齡基金會執行長劉宥彤日前會見總統蔡英文時的衣著對總統不敬，事後劉宥彤表示會自我檢討，但該話題今天依舊延燒。黃越綏14日再度發文，點名國民黨台北市議員徐巧芯怎麼不監督北市好心肝特權疫苗，反而當起民眾黨義勇軍根本事「三八假賢慧」，而徐巧芯也不甘示弱回嗆「不要再崩潰了阿嬤」。

黃越綏在最新發文中表示，劉宥彤處事明快簡單俐落的做出正面回應，頗有勇者風範，相信前途無量，反而是永齡基金會及鴻海的員工們立馬蜂擁衝到我的FB，塞爆了五千多封對我極盡人身攻擊與不堪的辱罵。

黃越綏認為，護主心切的情緒可以理解，但沒有家教的惡意名譽毀謗絶不縱容，她也點名徐巧芯居然當起民眾黨的義勇軍，做出無厘頭的咆哮和挑釁，令人訝異！

黃越綏質疑，徐巧芯身為議員不是應該為市民去查清好心肝，禾馨及振興的特權疫苗名單並公布？怎麼反而凟職的去跟民眾黨主席柯P搞起政治曖昧？是有什麼見不得人的藏污納垢？還是提前為政治獻金的金主表態？「以前有人說她是臉美腦殘時我還為她辯護，但沒想到果然是三八假賢慧，別人吃米粉妳喊什麼燒啊？」難怪國民黨民調拉不起來，讓民眾黨戲謔為小白也是剛好而已。

黃越綏說，至於有人不捨她被總統府打臉了，但其實是他們自己打自己的臉，蔡英文也只是總統府的過客，「我維護的是代表台灣最高權力中心的威嚴和提升公民的素養。」

被點名的徐巧芯則是透過臉書反嗆，「說人說自己，妳才三八」，郭台銘、劉宥彤、鴻海團隊、台積電團隊是為了幫全民買疫苗進到總統府，是為全國不分黨派的人爭取疫苗，跟政黨無關，就像我謝謝美國日本一樣，他們值得一個感謝。

徐巧芯痛批黃越綏，你不感謝就算了，還拿一個女性幕僚的衣著開刀，要人「自重」，這種欠罵的言論跟我跟他們同不同政黨根本沒關係，有一點常識跟正義感的人都會站出來撻伐這種糟糕的言論好嗎！

徐巧芯強調，polo衫+牛仔褲很好呀，到底要怎樣才莊重？現在被打臉還見笑轉生氣，開始口不擇言罵人腦殘、三八？妳自己在那邊八卦別人的牛仔褲就不腦殘、不三八？等等，該不會又要我遵守妳的三從四德，才算個女性該有的模樣吧？

徐巧芯無奈表示，什麼都要扯政黨，扯藍綠白，扯選不選總統，好像這個世界上只有政治一樣。真的好了啦，「不要再崩潰了阿嬤」，而且Amanda也不是民眾黨的吧，要不要先搞清楚再嘴。