批黃越綏是「封建思想者」　李德維：穿牛仔褲見蔡總統又怎麼了？

▲永齡基金會執行長劉宥彤。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

日昨作家黃越綏批評永齡基金會執行長劉宥彤，穿著丅恤和牛仔褲會見總統蔡英文很失禮，引起各方論戰，國民黨立委李德維14日對這項評論也深表不以為然，指黃越綏是一位長年標榜進步價值的女權作家，「心中卻住著一個封建思想者。」

李德維在臉書發文指出，劉宥彤已經解釋過了當天行程緊湊的為難之處，鄉民們也已經找出各種新聞資料照片，佐證蔡英文接見的場合，其實從來就沒有什麼嚴謹的穿著規定，「陳時中還脱鞋搓腳咧，劉宥彤穿牛仔褲晉見蔡總統又怎麼了嗎？」

李德維表示，黃越綏應該是一位長年標榜進步價值的女權作家，心裡卻住著一個封建思想者，想著「見總統耶！怎麼能穿牛仔褲？」又或者是封建的念頭作祟，覺得郭台銘的義舉，削了蔡英文的面子，不管怎樣，就是要找些話頭攻擊。

李德維指出，自己毫不懷疑民意站在郭台銘、劉宥彤這邊，「但我也不禁感慨，在台灣難道只要綠營不高興，做善事也這麼難？」

對於黃越綏批評，劉宥彤昨在臉書發文回應，當天接到通知已下午2點多，預計4點就要到總統府，由於目前並不住在台北，當時手邊也還有事項未完成，去買衣服也有些勉強，但她說這個並非推卸責任，「有儀容不整，對總統不尊重，在此接受批評並向蔡總統表達歉意，自我檢討。」而總統府也轉述，蔡英文總統認為穿著是個人自由，她沒有覺得不被尊重，劉也無須為此道歉。