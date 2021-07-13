黃越綏：郭台銘只要做「2件事」　將成民進黨2024最大威脅

▲郭台銘買到「不可能的31美元BNT」。（圖／記者季相儒攝）



實習記者周依儒／綜合報導

鴻海、永齡、台積電確定購入1000萬劑BNT德國原廠疫苗，以供台灣防疫。由於郭台銘曾競選國民黨總統候選人，此次捐贈疫苗不免讓外界認為有政治意圖，名嘴黃越綏則直言，若郭台銘在2024年願意捲土重來，恐怕會威脅到民進黨。

黃越綏今（13）日在臉書上發文表示，「這個義舉值得給予肯定和鼓勵，雖說企業是取之於社會用之於社會，但此義舉仍值得肯定鼓勵，畢竟為富不仁者比比皆是。」而郭台銘先前曾想代表國民黨參選2020總統大選，但當時在黨內初選敗給韓國瑜，捐贈疫苗「無疑可替他先取得2024 國民黨總統候選人的最高民調」。

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黃越綏分析指出，「屆時再能收編民衆等小黨，配合中共當局對在中國的數百萬台商施壓，則最後兩軍對決下，恐怕民進黨真的必須面對繼續執政的嚴峻考驗。」

不過黃越綏在文中也批評了永齡基金會的劉執行長，她表示，劉宥彤陪郭台銘去晉見總統蔡英文時，居然是穿著丅恤和牛仔褲。她指出，即使因為政黨立場而不屑與民進黨為伍，但說到底蔡英文仍是國家元首，也是被國際推崇的傑出女性領導人，其他與會者的穿著均得宜，只有劉宥彤例外。

▲劉宥彤身穿「全島一命」白丅恤，陪同郭台銘晉見蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



黃越綏說，「基於禮不可廢，雖然不必像英，日皇室般的傳統，也無須中國，北韓等極權的制式，但至少也應遵循基本社交的禮儀標準。年輕世代並不代表可以隨心所欲或仗勢凌人，相對的人不自重何以更上一層樓？」

對於黃越綏的指責，劉宥彤則於今日中午透過臉書回應，表示那段時間每日都穿著綉有「永齡 全島一命」的POLO 衫，再加上那段時間經常到處在處理物資配送捐贈等，穿牛仔褲比較方便，6月18日當天接到通知已下午2時多，預計4時就要到府，而她因目前並不住在台北，臨時也還有手邊事項未完成，去買衣服也有些勉強。有儀容不整，對總統不尊重，在此接受批評並向蔡總統表達歉意，自我檢討。