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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

穿「T恤+牛仔褲」見總統挨批　劉宥彤向蔡英文致歉：會自我檢討

▲劉宥彤。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲劉宥彤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台積電與鴻海永齡基金會12日正式宣布向上海復星製藥簽約，採購1千萬劑BNT疫苗，最快9月底從德國出貨。不過，前國策顧問黃越綏13日發文，批評永齡基金會執行長劉宥彤日前會見總統蔡英文時的衣著對總統不敬，對此劉宥彤表示，在此接受批評並向蔡總統表達歉意，自我檢討。

針對鴻海創辦人郭台銘以永齡基金會名義與台積電採購1千萬劑量BNT疫苗，黃越綏13日將砲口對向劉宥彤。她表示，對於劉宥彤陪同郭台銘去晉見蔡英文時，居然是穿著T恤和牛仔褲頗不以為然。

黃越綏認為，也許因政黨立場而不屑與民進黨為伍，但蔡英文到底是國家元首也是被國際推崇的傑出女性領導人，其他與會者包括其老闆的穿著均得宜，唯她例外。

「基於禮不可廢，雖然不必像英，日皇室般的傳統，也無須中國，北韓等極權的制式，但至少也應遵循基本社交的禮儀標準。」黃越綏說，年輕世代並不代表可以隨心所欲或仗勢凌人，相對的人不自重何以更上一層樓？

對於黃越綏的指責，劉宥彤透過臉書回應，關於包括黃越綏和有些朋友批評她6月18日時，陪同郭台銘前往總統府時穿了POLO 衫與牛仔褲，有儀容不整，對總統不尊重，在此接受批評並向蔡總統表達歉意，自我檢討。

劉宥彤表示，那段時間每日都穿著綉有「永齡 全島ㄧ命」的POLO 衫，再加上那段時間經常到處在處理物資配送捐贈等，穿牛仔褲比較方便，6月18日當天接到通知已下午2時多，預計4時就要到府，而她因目前並不住在台北，臨時也還有手邊事項未完成，去買衣服也有些勉強。

劉宥彤強調，說這個並非推卸責任，只是表明沒有在服裝上刻意表現什麼態度，就僅是時間上緊迫，所以來不及更適切穿著，在此向受到影響的人致歉！「合宜的穿著還是應該要的」。

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