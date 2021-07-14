文在寅宣佈「韓版新政」規模！擴大投資220兆韓元　創250萬個職缺

▲南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者廖禹揚首爾14日專電

韓國政府為增進後疫情時代經濟成長動力，去年敲定韓版新政方案。韓國總統文在寅今天表示，將擴大總投資規模至220兆韓元（約新台幣5.3兆元），預估創造250萬個就業機會。

韓聯社報導，文在寅今天主持第4次韓版新政戰略會議，宣示在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情威脅下持續推進韓版新政的決心，除將投資規模從160兆韓元提升至220兆韓元、積極支援地方優秀項目外，將追加1000億韓元國民參與型新政基金，將成果推及民眾。

除原本訂下的數位新政、綠色新政目標，文在寅也宣布將推展「人本新政」（Human Newdeal），建構就業安全網絡，大舉擴大對人力資源投資，包括培育系統半導體、生技、未來車款等新興產業所需軟體人才，並為青年族群提供金融、居住、教育費分擔等政策支援，希望藉此消弭疫情後社會兩極化差異。

▼文在寅宣布擴大投資韓版新政方案規模至220兆韓元，預估可創造250萬個工作機會。（圖／達志影像）

這次提出增加投資規模中，預估有30兆韓元以上將反映在明年度預算。提高投資規模後，直接、間接創造的就業機會將增加60萬個，達到250萬個。

文在寅表示，七大工業國集團（G7）會議上已確認韓版新政內容是全世界普遍追求的方向，「我們的選擇是正確的」。

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