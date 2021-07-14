王鴻薇質疑丁允恭「獨飲還群聚」？　民進黨這些人也酒駕　

▲丁允恭。（圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

前總統府發言人丁允恭14日上午在高雄前鎮區開車時，撞到一名40歲女騎士，丁允恭酒測值每公升達0.23公克，為超過0.25。丁允恭坦承昨晚小酌。對此，國民黨台北市議員王鴻薇列出民進黨酒駕紀錄，並批評民進黨酒駕全容忍。

王鴻薇14日下午在臉書表示，這個黨真的一再酒駕執迷不悟，劣跡斑斑罄竹難書包括：2014年Kolas Yotaka酒駕，在國道上被警方攔查法辦，酒測值每公升高達0.37毫克；2018年2月民進黨中央黨部新聞部主任孟義超，酒後開車與民眾轎車發生擦撞，酒測值達0.29毫克被警方移送法辦；2018年警政署長陳家欽的隨員張博鈞，跟陳家欽回高雄參加前市長陳菊的餐宴，張博鈞餐宴後酒駕開車返回鼓山住處路上，在左營撞上7輛汽機車，導致車上6人受傷。

王鴻薇批評，如今丁允恭加入這些先賢先烈的酒國英雄，尤其疫情期間，膽大如此，前天晚上是獨飲？還是有群聚？民進黨就是從酒駕零容忍，變成酒駕全容忍，疫情期間都乾杯乾杯再乾杯，杜絕酒駕，何其難也。

丁允恭14日上午受訪表示，昨晚小酌，睡了一覺以為已經退酒，早上出門上班開車發生擦撞，對於受傷騎士，他很抱歉，一定會負起責任。

▼丁允恭肇事。（圖／記者吳世龍翻攝）

