國產疫苗受測者可打AZ、莫德納嗎？　王鴻薇：只有陳建仁知道

▲台北市議員王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國內疫苗進入大規模施打階段，國內目前兩家國產疫苗仍在力拚EUA（緊急使用授權）。對此，台北市議員王鴻薇15日指出，國產疫苗二階段試驗受試者該不該再打疫苗，卻是進退兩難，「政府是把受試者當成白痴嗎？」

王鴻薇表示，國產疫苗二階段受試者中，有些人因為年齡或是職業，已經符合政府施打AZ、莫德納的資格，但因為卡在國產二期試驗尚未解盲，不知道自己到底能不能再去打疫苗，試驗單位和政府也沒有通知，可以說是進退兩難。

王鴻薇說，網路上也有民眾指出，自己已經符合施打疫苗的資格，但因為參與國產試驗，還在等待解盲，試驗承辦人員也希望他等解盲後再做決定，所以現在不知道該如何是好。「現在國產疫苗解盲時間各個單位的說法都不一樣。有人說7月中，也有說10月、11月，而現在疫情尚未平息，這些符合施打資格的受試者，就活該要等那麼久嗎？」

由於前副總統陳建仁也有參與國產疫苗第二期臨床試驗，對此，王鴻薇指出，高端與聯亞兩間公司共約7600名受試者，卻到現在都還不知道自己打到的是疫苗或是安慰劑，目前疫苗已經大規模施打，國產疫苗卻還未解盲，「受試者中大概只有陳建仁知道打的是疫苗。」

目前國產疫苖進入第二期為雙盲、多中心、多地區的試驗，為確保研究結果不被人為扭曲，這項隨機雙盲研究，有6/7的受試者使用試驗疫苗，另外1/7的受試者使用「安慰劑」，也就是不含有效成分的針劑（生理食鹽水），醫師和受試者都不知道自己打的是疫苗還是安慰劑。