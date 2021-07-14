酒駕肇事沒移送地檢署！丁允恭有特權？警察2小時放人關鍵曝

▲民眾的行車記錄器拍下車禍發生過程，箭頭為丁允恭車輛 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

前總統府發言人丁允恭在高雄市前鎮區成功路發生車禍，整個過程都被後方民眾的行車紀錄器拍了下來，不過丁允恭因為酒駕被帶回派出所查辦，但10點鐘就離開，並沒有隨案件移送地檢署，有人質疑是不是特權，警方也做出了說明。

民眾的行車記錄器拍下整個過程，14日上午8點多左右，丁允恭開車行經成功路與復興路交叉口時，跟一名女騎士都在同一個車道，女騎士疑似為了閃避右邊機車，稍微偏左結果遭丁撞上倒地，目擊民眾幫忙報警，女騎士也被送往醫院。丁允恭被依照進行酒測，酒測值每公升超過0.15毫克，被帶回派出所。

▲民眾的行車記錄器拍下車禍發生過程，箭頭為丁允恭車輛 。（圖／民眾提供）

▲民眾的行車記錄器拍下車禍發生過程，箭頭為丁允恭車輛 。（圖／民眾提供）

丁允恭在上午10點多就離開派出所，不同過往酒駕案件「隨案立即移送」地檢署，僅用函送，被人質疑是否是特權？前鎮分局副分局長黃元民解釋：因為他的酒測值未超過每公升0.25毫克，未達法定「移送」標準值，員警依照規定對他進行「刑法185-3第2項案件測試觀察紀錄表」，如不合格則隨案移送，合格則予函送，而他有通過案件測試觀察紀錄表相關要件，警方遂於製作完相關文書資料後，函送高雄地檢署。

▲案件測試觀察紀錄表 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲案件測試觀察紀錄表 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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