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入選華為「天才少年」即領860萬年薪　任正非：養得起

▲▼華為集團創辦人任正非。（圖／路透）

▲華為集團創辦人任正非。（圖／路透）

實習記者巫彥臻／台北報導

近日大陸華中科技大學有2名畢業生入選華為「天才少年」，年薪高達201萬元人民幣（約新台幣860萬元），一畢業即有人人稱羨的高薪，該計畫隨即登上微博熱搜，華為創始人任正非表示，歡迎科學家加入，華為養得起天才！

根據《雷達財經》報導，近日入選的2名同學都來自華中科技大學，一位是電信學院應屆博士畢業生廖明輝，另一位是計算機學院的武敏顏同學，兩人皆可拿到天才少年計劃的最高一檔年薪，達201萬元人民幣。

2019年6月，任正非發起該計劃，旨在吸引頂尖人才，並於EMT《20分鐘》講話中表示，2019年要向全世界招進20到30名，2020年目標是200至300名，截至2021年，天才少年僅有17人入選。他也聲稱，這些人就像泥鰍一樣，活絡我們的組織和隊伍。

不少人也被高年薪所吸引，不禁好奇要具備什麼條件才能入選天才少年。據官網顯示，不限學歷與學校，但需要在數學、計算機、物理、材料、芯片、智能製造、化學等相關領域上，有獨樹一幟的領導能力，若在國際競賽獲獎、寫過論文、擁有專利、尖子班畢業等，皆有更大的優勢入選，而面試招聘流程長達7輪，競爭激烈，篩選也十分嚴格。

華為雲人工智能領域首席科學家田奇曾表示，天才少年入選大部分為25至30歲的博士畢業生，在這段時間裡，他們的體力、智力、創新能力都是最好的。

除了天才少年的計劃，華為也非常捨得投入在員工身上。據財報顯示，2020年華為在工資、福利等花費共達1391億元（約新台幣6025億元），以19.7萬的員工數計算，去年在每位員工身上投入達70.6萬元（約新台幣303萬元）。

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