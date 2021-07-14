巴基斯坦巴士爆炸「9陸工程師身亡」　陸：盡快緝拿兇手、予以嚴懲

記者蔡紹堅／綜合報導

巴基斯坦北部一輛巴士14日發生爆炸，造成至少13人身亡，其中包含9名中國大陸籍人士。大陸外交部下午針對此事進行說明，將事件定調為「炸彈襲擊」，並表示已要求巴基斯坦官方盡快徹查真相，緝拿兇手，予以嚴懲。

大陸外交部發言人趙立堅指出，中方對巴基斯坦開普省發生炸彈襲擊、造成中方人員傷亡，表示震驚和譴責，對在襲擊事件中身亡的中方、巴方人員表示哀悼，對其家屬和受傷人員表示慰問。

▼巴士爆炸後滾落河谷。（圖／達志影像／美聯社）



趙立堅提到，巴方安全力量已經採取措施控制了局面，妥善轉移並救治傷員，「中方已經要求巴方盡快徹查真相，緝拿兇手，予以嚴懲，並切實保護在巴中方人員機構和項目安全。」

中國駐巴基斯坦大使館也於稍早發出緊急提醒，要求在巴中國公民、企業、項目務必高度重視，密切關注當地安全形勢，加強項目人員安全，嚴密防範，非必要不外出，如遇緊急安全情況，必須及時報警並與領館聯繫。

另據《路透社》報導，事件發生在巴基斯坦北部哈扎拉（Hazara）地區，巴士載有30多名中國大陸籍工程師，準備前往上科伊斯坦縣（Upper Kohistan District）的達蘇水壩（Dasu dam）施工現場，除了9名陸籍工程師身亡，還有28名陸籍人士受傷。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

