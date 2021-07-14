印尼確診數狂增7倍！雅加達44%人驗出抗體「3月恐已半數人染疫」

▲印尼近期的新冠確診病例再創新高。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

慘遭Delta變種病毒強烈攻擊的印尼，最近的新冠確診病例正以創紀錄的速度持續激增。為了解決氧氣不足的問題，當地政府打算從外國進口液氧和氧氣機，希望能減輕疫情嚴峻的雅加達和西爪哇等地的醫療負擔，但CNN卻報導，雅加達有近50%的居民可能都感染了新冠肺炎，讓情況愈發惡劣。

▲印尼自製的氧氣瓶用量已不足以滿足國內市場。（圖／路透）

綜合路透社與CNN報導，印尼7月13日通報新增4萬7899宗確診病例，比1個月前增加了約7倍之多，創下歷史新高。印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）表示，人口密集的爪哇島，部分醫院早已人滿為患，雅加達、西爪哇等9個省份的病床占床率已逾80%，而醫院的供氧量也入不敷出。

印尼每天可以生產1700多噸的醫用氧氣，然而隨著疫情變得愈發嚴峻，各地的需求早已遠超1700噸，因此政府打算從美國、中國和日本進口4萬噸的液氧和4萬多台氧氣機，協助疫情嚴重的地區治療輕症患者。

▲印尼的病歿數已逾6.8萬，公衛專家擔心，當地的新冠危機可能比官方數字顯示的來得更嚴重。（圖／路透）

不過CNN報導，一項於3月15日至31日進行的健康調查顯示，在雅加達全市約5000人的血液樣本中，有44.5%的人血液中存有新冠抗體，顯示他們早已感染新冠肺炎，但其中只有8.1％的人曾篩檢確診，其餘36.4％皆未被發現或根本沒有症狀。

研究人員估計，在雅加達1060萬的人口中，多達470萬人已染疫，是印尼官方記錄病例數中的12倍以上。公衛專家擔憂，印尼的新冠危機可能比官方數字顯示的來得更嚴重，因為該國在新冠檢測和接觸者追蹤方面的進展非常緩慢。

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