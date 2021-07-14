日本研究：曾感染「原始病毒」　體內也會有變種病毒抗體

▲曾感染過新冠肺炎原始毒株的病患，體內也會產生變種毒株的中和抗體。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

來自印度的Delta變種病毒可能逐漸演變成全球主要毒株，而日本神戶大學最新研究指出，曾感染過新冠肺炎原始毒株的病患，痊癒後體內也會產生能抵抗變種毒株的中和抗體，能夠防止病情惡化為重症。

根據《共同社》報導，神戶大學對2020年3月至2021年5月間，在兵庫縣立加古川醫療中心收治的81名確診患者體內的抗體進行調查。這些病患感染的都是原始的武漢病毒株，或者是源自英國的Alpha變種病毒，其中無症狀或輕症患者為25人、中等症狀為19人，至於重症且有戴呼吸器治療的為37人。

結果這81名病患體內除了有原始毒株的中和抗體外，也有Alpha變種病毒的抗體，其中78體內有 源自南非的Beta病毒抗體、80人擁有源自巴西的Gamma病毒抗體，甚至有12人體內有一定程度的Delta病毒中和抗體。

另外，研究團隊也追蹤了68名完整接種完疫苗達1個月的醫生，分析其體內的抗體發現，所有人的體內也都有原始毒株和變種病毒的抗體，但Delta病毒和Beta病毒的抗體效價較低，而年紀越大的人，體內的抗體效價也越低。

神戶大學研究生學院森康子傳染病中心負責人表示，透過感染和疫苗接種，幾乎所有人都能對包含Delta病毒在內的毒株產生中和抗體，接下來還會持續對重複染疫、重症化風險進行追蹤調查。

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