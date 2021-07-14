快訊／傳部分幼教人員未被造冊　新北市府：明天就會補施打

記者杜冠霖／新北報導

新北市上周針對幼兒園、課照中心教職員造冊超過1萬人施打疫苗，不過傳出仍有多名幼教人員被遺漏，對此，新北教育局長張明文14日回應，幼兒園教職員工造冊資格是全國一致的規定，由全國教保資訊網上面的在職名冊認定。

張明文指出，名單審核流程是先由幼兒園確認名單，報到教育局後再經中央核定，至12日新北市已經打了1萬1千多人，這幾天也接到少數幼兒園通報有漏報人員，清查後符合中央第一梯次造冊人員有18位，明天就會補施打。

中央流行疫情指揮中心14日公布國內新增27例COVID-19確定病例，分別為17例本土及10例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

指揮中心表示，個案分布以台北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及台中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

新北市今日新增之2例皆為舊個案，日前已送往集中檢疫中心隔離治療中，並無傳播疑慮，但在解除隔離前再次PCR檢測仍呈現陽性。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,686,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,669,801例排除)，其中15,328例確診。2020年起累計753例COVID-19死亡病例，其中745例本土，個案居住縣市分布為新北市374例、台北市287例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▼新北部分幼教人員未被造冊，明天補打。（圖／記者呂佳賢攝）