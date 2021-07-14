LIVE／新北從單日最高384例到「見零」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布國內新增27例COVID-19確定病例，分別為17例本土及10例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。新北市今天新增2例，據了解這2例皆為解除居家隔離前PCR採檢陽性，因此等同今日沒有新增確診，而這也是新北自5月22日單日確診最高384例到今天首度沒有新增確診，市長侯友宜召開防疫記者會說明最新疫情，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，個案分布以台北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及台中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,686,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,669,801例排除)，其中15,328例確診。2020年起累計753例COVID-19死亡病例，其中745例本土，個案居住縣市分布為新北市374例、台北市287例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／市府提供）