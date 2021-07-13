快訊／新北莫德納剩20萬劑全台最多　關鍵原因在侯友宜「這項堅持」

記者楊蕓／新北報導

指揮中心13日公開各縣市莫德納（Moderna）疫苗剩餘量，截至12日，新北剩餘數量約20萬劑最多，高雄約13萬劑、台北約10萬劑。對此，新北副市長劉和然說明，侯友宜施打的原則一定「求穩、求好、不求快」，安排上的最大考量就是「可預期」，避免過程中發生慌亂或閃失，因此市民只要時間到、年齡到，就一定打得到，「重點在於制度是否公平，以及資訊是否透明。」

根據指揮中心公布各縣市政府的莫德納疫苗剩餘量，扣除中央部會專案施打的部分，各縣市總剩餘量約90萬劑，六都中以新北市剩餘20萬劑最多，其次是高雄市13萬劑，台北、台中約剩10萬劑、台南市剩下近5萬劑、桃園市則剩3萬6千多劑。

▲各縣市Moderna疫苗剩餘量一覽表。（圖／指揮中心提供）

針對新北市為何還剩下這麼多劑？劉和然說明，如指揮中心所說，施打過程中去統計剩餘量、施打量其實意義不大，新北施打莫德納集中在65歲以上，在對象是長輩的前提下，侯友宜強調一定要採取「求穩、求好、不求快」的原則來安排。

劉和然表示，施打疫苗最怕用「搶」的，民眾根本不知道能不能打到，因此新北市施打的策略爲只要時間到、年齡到、一定打得到，「重點在於制度是否公平，以及資訊是否透明。」

劉和然強調，新北最大考量就是「可預期」，如果長輩在不可預期的情況下施打疫苗，容易產生慌亂或閃失，因此，市府在可預期的前提下依年齡來做安排，目前正在施打的年齡層為67、68、69歲，這些長輩不用擔心是否打得到或者要提早，這兩天就是屬於他們施打的時間，另外，65歲以上長輩最後預約時段至今天下午5點為止，將安排在明、後兩天施打。

至於新北莫德納疫苗是否足夠，劉和然說，每個年齡層平均有5萬多劑，以現在的施打速度來看，到15日總共還有3天時間，數量一定夠。他再度強調，長輩們只要依照「時間到、年齡到」，就一定打得到。

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）