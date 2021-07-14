江啟臣嗆蘇貞昌卻用錯成語　民進黨：可見他對主席選舉的焦慮

▲民進黨發言人周江杰。（圖／民進黨直播畫面）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席江啟臣則送給行政院長蘇貞昌一盆向日葵，卡片上寫「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」16字嗆聲，但用錯成語，意外稱讚蘇貞昌光明正大。對此，民進黨發言人周江杰14日表示，可以理解江啟臣面對主席選舉的焦慮。

江啟臣13日晚間在臉書兩盆花籃照片，其中送給蘇貞昌的向日葵花藍，卡片上寫有「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」。他表示，正告蘇貞昌，執政應光明磊落，給人民安心，不是給民眾恐懼。

不過，根據教育部重編國語辭典修訂本網站，經查確認，江啟臣所用「行不由徑」屬正面用詞，字面意思是「走路不走捷徑」，比喻行事光明正大，不投機取巧。

對此，周江杰表示，江啟臣送花給蘇貞昌的動作來者不善，還用藏頭詩這種戲謔玩笑的方式批評行政院，結果連成語用錯，反而鬧出笑話。

周江杰說，在全民防疫當下，台灣最不需要的就是政治口水，江啟臣作為最大在野黨黨主席、同時也是立法委員，請多用點心在政策上的論證，少ㄧ點個人政治的謀算與口水。

他強調，特別是當全國同島一命、共同防疫的時刻，人民想要看到的不會是在野黨主席如名嘴般羞辱防疫人員的荒誕行徑。

周江杰表示，可以理解江啟臣面對黨內選舉的焦慮，但「君子務本」，此時此刻沒有什麼比防疫更為重要，與其在這些選舉操作上花心思，還誤用成語受到嘲諷，或許正視防疫的工作更能夠得到黨內的信任跟尊敬。

▼江啟臣送蘇貞昌向日葵、送朱學恒蘭花。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

