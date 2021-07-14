中央疫苗預約系統大當機　鄭麗文：隨便一個工程師都比唐鳳強

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央疫苗預約平台13日上午開放18歲以上（含92年前出生）民眾進行意願登記，但因同時簡訊通知可預約者上網預約登記，導致網路流量超過前端閘道負載，造成系統無法運作，對此，國民黨立委鄭麗文14日指出，連疫苗預約系統都會當機，「笑掉人大牙，隨便坊間工程師都比唐鳳強好幾百倍。」

鄭麗文今在國民黨團記者會指出，連個疫苗接種預約系統都會當機，政委唐鳳還敢稱IT大臣，隨便坊間工程師都比唐鳳好幾百倍，「說這是科技大國亞洲矽谷嗎？上得了檯面嗎？一天到晚當機，這些烏龍系統每天開台灣人玩笑。」

鄭麗文表示，疫苗預約系統就是一個簡單沒技術難度的平台，結果拖到天荒地老，實際上線又一堆烏龍跟錯誤，「花人民的納稅錢搞出這樣的系統，民進黨政府除了吹牛、收割，還會什麼？」

鄭麗文也提出國民黨團3大主張，立即公布採購疫苗到貨時程、建立全國疫苗施打線上登錄系統、建立民間捐贈疫苗單一聯繫窗口。

公費疫苗預約平台昨開放「18歲以上國人」（含92年前出生）接種意願登記，意願登記時間將從持續到19日下午5點，一早就有大批民眾灌爆預約平台，還一度造成當機。到昨天下午13時止，18～49歲完成意願登記人數為167萬8千多人。