侯友宜：新北疫苗預約716後　統一由中央唐鳳系統分配

記者蔡文鈴／新北報導

政委唐鳳推出的疫苗預約系統先行於7外島試辦，不過，中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布提前，即日起開放全國第9類、第10類對象登記，目標7月16日開放接種。新北市長侯友宜下午於防疫記者會表示，7月15日前仍使用新北市自己的系統預約，而7月16日後就統一使用中央的系統。

侯友宜表示，在7月16日前新北自己的預約系統使用起來非常順暢，但7月16之後，疫苗統一由中央的西統分費，因此新北的系統也沒辦法使用，「疫苗由中央統一處理，當然用中央系統」。

指揮中心表示，今日新增之32例本土病例(其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，個案分布以臺北市19例最多，其次為新北市11例、桃園市2例；其中14例為已知感染源、1例關聯不明、17例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）



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