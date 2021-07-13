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中央疫苗預約平台大當機　王鴻薇：還想騙大家Taiwan can help？

▲▼COVID-19公費疫苗預約平台今早開放民國92年以前出生者意願登記。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

▲COVID-19公費疫苗預約平台今早開放民國92年以前出生者意願登記。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

記者杜冠霖／台北報導

疫苗預約平台13日上午開放18歲以上（含92年前出生）民眾進行意願登記，但因同時簡訊通知可預約者上網預約登記，導致網路流量超過前端閘道負載，造成系統無法運作，對此，台北市議員王鴻薇批評，2、3天前政府還大肆宣傳日本有多歡迎唐鳳，「結果整個系統大當機，還想騙大家Taiwan can help？」

王鴻薇今在臉書發文表示，今天一大早指揮中心突襲式宣布，開放18歲以上民眾上網登記疫苗意願，幾乎等於開放全民登記了，結果不到中午就傳出大當機，民眾完全點不進去，「昨天大外宣，今天大當機！」

王鴻薇指出，其實也不過2、3天前，蔡政府宣布派政務委員唐鳳參加東京奧運，當時還大肆宣傳日本人有多歡迎唐鳳，甚至還有媒體報導，日本網友希望唐鳳能協助改善日本的疫苗預約系統，「結果今天馬上被自己打臉，整個系統大當機，還想騙大家Taiwan can help？」

王鴻薇質疑，完成疫苗意願登記並不代表就有疫苗可以打，指揮中心為何要急著在今天一次開放18歲以上的民眾登記，「是不是鴻海和台積電成功買到疫苗，搶了政府風頭，才趕快開放大家登記，製造國內疫苗充足的錯覺呢？」

公費疫苗預約平台今早開放「18歲以上國人」（含92年前出生）接種意願登記，意願登記時間將從持續到19日下午5點，一早就有大批民眾灌爆預約平台，還一度造成當機。唐鳳表示，到今天下午13時止，18～49歲完成意願登記人數為167萬8千多人。

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