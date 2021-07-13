快訊／18歲↑搶登記！預約系統「1.5小時破200萬人」　網站一度當機

▲疫苗接種意願開放18歲以上民眾登記，序號一下破400萬。（圖／翻攝疫苗預約接種平台）

記者李佳蓉／綜合報導

指揮中心今（13）早宣布，開放18歲以上登記接種疫苗意願了！副指揮官陳宗彥表示，開始進行第三輪意願登記，也開放18歲以上（含92年以前出生）民眾上網進行意願登記。記者實測，意願網站登記人潮已來到473萬，扣除先前開放第9、10類人共272萬人登記，才上線短短1.5小時即突破200萬人手刀登記，可見民眾接種意願相當踴躍。

COVID-19公費疫苗預約平台今早開放民國92年以前出生者意願登記，在原本第9類意願登記說明欄中，除了高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，也增加了「以及民國92年（含）以前出生者」。《ETtoday新聞雲》記者實際測試，也已順利完成意願登記。但因為意願登記人潮爆量，瞬間人流讓網站難以負荷，一度傳出系統當機跑不動的慘況。

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COVID-19公費疫苗預約平台意願登記：https://1922.gov.tw/vas/

▲COVID-19公費疫苗預約平台今早開放民國92年以前出生者意願登記。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

記者今早實測發現，原先只開放第9類對象18～64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者及第10類50～64歲成人意願登記的預約平台，在說明欄中出現了「包含民國92年（含）以前出生者」，換句話說，18歲以上的人都可以登記接種疫苗的意願，實際點入預約登記頁面，也有莫德納及AZ兩種疫苗可以選擇。

▲疫苗意願平台上午開放18歲以上登記，上午10：40網站被塞爆，畫面一度出不來。（圖／翻攝疫苗預約接種平台）