只差100多公尺！韓軍艦誤觸「射5枚艦砲」　險擊中172人搭乘客輪

▲蔚山級Batch-II4號巡防艦（東海艦）今年4月29日舉行下水儀式。（圖／翻攝自南韓海軍1艦隊）

記者羅翊宬／編譯

南韓上個1日驚傳一艘搭載172人的客輪，在航行至距鬱陵島西南方20公里的海面上時，險些遭到試航軍艦發射的5枚砲彈擊中，乘客只能眼睜睜看著5枚砲彈在前方100多公尺海面上落海，而事發原因竟然是軍工產業相關人士在試航時誤觸按鈕。

根據韓媒《東亞日報》獨家掌握消息，國會議員李埰益（이채익，國民力量）與數名軍方關係人士昨（14）日透露，一艘正處於試航期間的蔚山級Batch-II4號巡防艦（東海艦）於6月1日試航，沒想到陪乘監督的軍工產業關係人士將雷達標準設定為瞄準距離（14.8公里），而砲彈的最大的射程為22.2公里。

該名軍工產業關係人士在不知道最大射程半徑內有客輪的情況下，直接誤觸並發射5枚艦砲，艦砲直接落在距離客輪「我們世界號」（우리누리호）約100多公尺處，差點造成嚴重的大型海上事故。

▲客輪「我們世界號」差點遭東海艦5枚艦砲擊中。（圖／翻攝自태성해운官網）

調查顯示，在該名軍工產業業者誤觸的過程中，防衛事業廳或海軍的安全管理督導機制竟然未啟動，當時船上搭乘軍工產業試航艦長等相關人士30多人、海軍相關人士20多人，不僅海軍未插手安全督導，就連防衛事業廳相關人士也不在現場。

不僅如此，就連東海艦試航前，業者與海軍根本就沒有針對砲艦試射召開會議討論，而防衛事業廳與海軍須參與討論的射擊程序與安全對策細部計畫，也是在艦艇上直接以口頭方式簡單進行。

當局對此表示，已針對防範試射所引發的事故進行制度上的檢討與改善。

SK-II神仙水降價！三種促銷組合一次擁有

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast