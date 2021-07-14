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台積電、鴻海買到1000萬BNT　陸官媒火力全開：民進黨謊話連篇

▲▼復星醫藥,復必泰新冠疫苗,BioNTech。（圖／CFP）

▲上海復星宣布與台積電、鴻海簽約。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海復星醫藥集團11日晚間公告，已與台積電、鴻海及永齡基金會簽訂共計1,000萬劑mRNA新冠疫苗的銷售協議。隨後，大陸官方媒體開始火力全開斥，民進黨「政治防疫」，將政治私利凌駕於民眾生命之上，早前更信口雌黃編織「大陸阻止台灣獲取疫苗」等謊言。

據《央視新聞》14日發表熱評稱，台灣民眾飽受疫情所苦、急需疫苗，大陸感同身受、願意為同胞提供疫苗，但這事就是遲遲成不了，皆因民進黨當局「以疫謀獨」製造事端、橫加阻攔，「折騰了一個多月後，如今事情終於迎來轉機，台灣民間企業向上海復星買到了BNT疫苗，為台灣民眾帶來振奮人心的消息，但過去一直扮演不光彩角色的民進黨當局卻跳出來收割功勞了。」

人民日報海外版官方網站《海外網》14日則發表評論稱，5月之前，台灣疫情還算緩和，但民進黨當局盲目自信，沒有把心思放在採購疫苗上。5月中旬後，台灣疫情肆虐，台灣一些機構和團體提出希望緊急採購上海復星醫藥集團擁有在大陸和港澳台地區獨家商業權益的疫苗，但民進黨當局出於一己私利的政治考量，為島內團體採購疫苗設下重重關卡，「他們一會兒聲稱進口大陸疫苗會有法律問題，一會兒又借口沒有接到上海復星醫藥願提供疫苗的正式訊息。」

評論稱，「民進黨當局處置疫情無能、購買疫苗無力，甩鍋推卸責任的功夫卻是一流。他們把台灣採購疫苗受阻的責任推給大陸，讕言大陸『打壓』導致台灣未能同德國生物新技術公司簽訂合約獲取新冠疫苗，甚至汙蔑大陸利用疫情操作『統戰』，讓台灣面臨『政治疫情』與『病毒疫情』雙重壓力。」

文章指出，台灣三級警戒已超過一個月，700多條生命無辜逝去，餐飲、零售、旅遊等行業近乎停擺，不少民眾失去謀生機會，「面對他們自己一手造成的悲劇，民進黨當局卻還不反躬自省，實在冷血無情，卑劣至極！」

▲▼德國BioNTech（BNT）藥廠。（圖／路透）

▲台灣買到BNT疫苗。（圖／路透）

此外，《新華社》則於13日晚間發表時評稱，「島內疫苗嚴重短缺，罪魁禍首只有一個，就是把政治私利凌駕於民眾生命之上的民進黨當局。他們信口雌黃編織『大陸阻止台灣獲取疫苗』的謊言，再次印證其甩鍋大陸、推卸責任的政治操作和轉移焦點、掩蓋問題的慣用伎倆。」

文章強調，如果民進黨當局在去年10月就放棄政治干擾，台灣企業在當時就可以得到授權，完成協商並取得3,000萬劑疫苗代理權，今年上半年就可以開打BNT疫苗，「正是由於民進黨當局冷血阻擋，拖延獲取疫苗的時間，才導致許多台灣百姓染疫喪生。」

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